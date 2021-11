Eddie Howe a souligné le sort controversé de 60 secondes en deuxième mi-temps qui a fait basculer l’affrontement de samedi en faveur d’Arsenal alors que Newcastle a été battu 2-0.

Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont livré une double salve par équipe alors que Arsenal a envoyé Newcastle à l’Emirates Stadium. L’attaquant anglais Saka a couronné une belle décision pour donner l’avantage à Arsenal, avant que son remplaçant Martinelli ne tue le match de Premier League avec seulement sa deuxième touche.

Mais quelques secondes avant cela, Callum Wilson semblait être poussé dans la boîte par Gabriel. Newcastle a protesté, mais l’arbitre Stuart Attwell a rejeté leurs appels et Martinelli a fait le reste.

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a déclaré à BBC Sport : « Je pensais que c’était une bonne performance, en particulier le début. Nous étions bons pour la première demi-heure. Nous avons subi des pressions. Le match a été décidé lors de l’incident avec Callum Wilson et le penalty – un appel difficile contre nous – puis ils ont marqué dans la foulée.

«Je ne sais pas pourquoi Callum tomberait – il était un contre un, une grande chance. Les jeux se balancent sur ces moments. On a l’impression que ces grands appels sont allés contre nous.

« Belle sauvegarde [from Aaron Ramsdale to deny Jonjo Shelvey]. Je pensais que c’était le cas. Ce qui est agréable aujourd’hui, c’est la façon dont nous avons commencé et terminé le match. Nous avons créé des occasions. Ramsdale a bien joué. Nous n’étions pas cliniques mais au moins nous créions des occasions.

« Les joueurs ont été très réactifs. Ils ont tout donné dans les deux matchs. Je ne peux pas demander plus que leur meilleur.

« Il suffit de regarder le premier [game against Norwich]. L’élan dans le football est si important. Nous devons obtenir cette victoire le plus rapidement possible.

Arteta heureux avec les artilleurs patients

« C’est super d’être de retour. Vous n’aimez pas perdre. Il s’agit de gérer et d’être là-bas en action.

Les hommes de Howe ont également été raillés par les fans d’Arsenal sur leur position au pied de la table et leur nouvelle richesse.

« Je ne suis pas d’accord avec ça. J’ai vu le vestiaire, nous avons de très bons joueurs ici. Nous manquons simplement de confiance en ce moment », a ajouté Howe.

Mike Arteta pensait que son équipe faisait preuve de patience.

« Je suis content des points après avoir perdu [to Liverpool last weekend]. Il faut gagner tout de suite. Dans l’ensemble, je suis satisfait », a déclaré l’Espagnol.

« Le mot était que nous devions être patients. Il fallait jouer avec urgence et rythme. C’est ce que nous avons fait en seconde période. On a trouvé des espaces et c’est comme ça qu’on a marqué les buts.

«Quand vous avez des chances, vous devez les mettre dans le filet. En première mi-temps, nous avons tiré de toutes les distances sans sang-froid.

