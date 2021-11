Eddie Howe est bien conscient du « travail énorme » à Newcastle, mais il est déterminé à faire taire le « bruit » entourant le club.

Howe, 43 ans, a été installé comme entraîneur-chef à Tyneside le 8 novembre, mais prendra en charge son premier match samedi. Un match à domicile avec Brentford donnera à Howe une chance réaliste de prendre un bon départ. Ce sera également la première victoire du club en Premier League cette saison.

Il hérite d’un club où, comme le faisait souvent remarquer son prédécesseur Steve Bruce, la pression est unique. Il doit également faire face à la menace de relégation et aux propriétaires qui ne seront probablement pas trop patients dans la poursuite du succès.

Howe, qui a insisté sur le fait qu’il ne perdrait pas le sommeil sur ce qui nous attend, a déclaré: « Je dois me séparer du bruit parce que le bruit ne va pas m’aider dans mon travail et mes relations avec les joueurs, donc je pense que cela va être l’un des facteurs les plus importants pour moi.

«Je me suis toujours targué de mon travail avec les joueurs, de mes interactions avec eux, de la façon dont j’ai essayé de les améliorer.

« Cela ne peut pas changer malgré les bribes de mon travail maintenant, les exigences de mon temps qui vont être énormes. Mais je dois donner la priorité, donc je pense que ça va être un élément clé pour moi.

« On sent que c’est un travail énorme. Les supporters ont vraiment envie de réussir, de former une équipe qu’ils aiment regarder – c’est le grand défi qui nous attend.

L’attention portée aux détails de Howe a été telle qu’il a eu peu de temps pour s’adapter à son nouvel environnement alors qu’il a évalué les forces et les faiblesses de son équipe et a élaboré un plan conçu pour mettre fin à la course aride.

Il a déclaré avec un sourire : « Je peux dire en toute honnêteté que j’ai vu le terrain d’entraînement et j’ai vu mon hôtel.

« Ce n’est pas agréable de combattre la relégation »

« Je n’ai pas encore vu Newcastle à la lumière – demain sera en fait le premier jour où j’entrerai à Newcastle quand il fait jour. »

Le sort de Newcastle est inquiétant – ils n’ont récolté que cinq des 33 premiers points proposés – et bien que Howe et son équipe aient le temps de jouer, cela s’épuisera rapidement s’ils ne commencent pas à changer les choses.

Cependant, c’est un défi qui ne le déroute pas.

Il a déclaré: «À Bournemouth, chaque année, nous étions dans une bataille de relégation. Pendant les quatre premières années, nous avons atteint notre objectif et sommes restés en Premier League.

«Ma première année à Bournemouth a également été une bataille de relégation, donc j’ai été dans la position de nombreuses fois. Ce n’est pas agréable, ce n’est pas agréable de combattre la relégation.

« Ce n’est pas là où je veux être, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons et s’appuyer sur l’expérience passée va être utile. »

