Howe fait la prédiction de Newcastle et révèle la différence que fait la victoire

Le manager Eddie Howe est convaincu que Newcastle United peut éviter la relégation et a révélé ce que battre Burnley aura fait pour l’équipe.

Les Magpies ont affronté samedi les Clarets en bas du classement de la Premier League. Mais ils ont fait ce qu’ils n’ont pas réussi à faire lors des 14 matchs précédents et sont repartis avec les trois points. Callum Wilson a marqué le but le plus important à la 40e minute.

Le gardien de Burnley Nick Pope a raté le centre de Joe Willock et l’ancien as de Bournemouth Wilson était sur place pour rentrer le ballon à la maison. Cela signifie que les Tynesiders sont désormais hors du pied de la table, Norwich en dessous d’eux ayant joué un match de moins.

Les trois derniers ont tous 10 points à leur nom et Howe ne pouvait pas dissimuler ce que signifiait la victoire.

« Absolument ravi pour tous ceux qui sont liés au club. C’était un match énorme pour nous et je pensais que les gars avaient réagi », a-t-il déclaré à BBC Sport.

« Après les 20 premières minutes, nous étions super aujourd’hui. Très nerveux vers la fin car nous étions désespérés pour la victoire. Les joueurs ont très bien géré cette partie.

Et l’homme de 44 ans a déterminé exactement ce que gagnerait enfin ses charges.

« L’esprit du groupe s’est montré et l’ambiance était exceptionnelle. Je ne taris pas d’éloges sur les supporters », a-t-il ajouté. «Nous avons essayé d’apporter notre philosophie à l’équipe. Être avant-pied et être plus agressif. Nous avons des joueurs techniques et des athlètes.

« La confiance est une clé dans n’importe quel sport et cela nous manquait. Mais aujourd’hui, c’est un long chemin pour reconstruire cela. »

Howe prêt à affronter les géants

Newcastle a réduit l’écart en matière de sécurité, mais les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus difficiles. La prochaine étape est un voyage au King Power Stadium pour affronter Leicester City dimanche prochain.

Ensuite, Howe emmènera ses hommes à Anfield le 16 décembre pour affronter Liverpool de Jurgen Klopp. Trois jours plus tard, les champions arrivent à St James’ Park alors que Manchester City est l’adversaire.

Et Manchester United complète le quatuor de matches difficiles le 27 décembre. Howe reconnaît que ce sera difficile mais sait qu’ils doivent prendre des points aux grands clubs.

« La liste des rencontres n’a pas l’air gentille », a-t-il poursuivi. «Mais nous ne pouvons les cocher qu’un à la fois. Historiquement, nous avons dit que vous deviez retirer des points aux meilleures équipes et ce sera la tâche en décembre. »

L’équipe du nord-est a été liée à de nombreux joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier. Il reste à voir qui arrivera mais Howe est heureux de travailler avec ce qu’il a.

Et l’ancien patron de Burnley est catégorique, ils peuvent battre la goutte.

« Janvier sera important, mais les joueurs que nous avons ici nous plaisent et nous devons d’abord les maximiser », a-t-il déclaré. « Le marché change tellement et rapidement. Les gens au-dessus de moi planifient cela. Mais mon seul objectif est d’entraîner l’équipe. J’aime travailler avec ce groupe.

« Ils ont faim et veulent réussir. Bien sûr, nous pouvons rester debout. Nous sommes arrivés dans une position difficile et il y a un long chemin à parcourir, mais je crois en ce que nous faisons. »

