Howe optimiste mais admet la cible clé de Newcastle alors que les railleries d’Arsenal sont ignorées

Eddie Howe n’est pas d’accord pour dire que tout est pessimiste à Newcastle United et est catégorique sur le fait qu’il a l’équipe pour maintenir le club en Premier League.

L’homme de 43 ans est maintenant sur la sellette de St James’ Park après avoir remplacé Steve Bruce au poste. Il a hérité d’une équipe qui n’a pas encore gagné dans l’élite ce trimestre, et c’est toujours le cas. L’ancien chef de Bournemouth est désormais sorti de l’isolement après avoir contracté Covid-19.

Et il était dans la pirogue des Magpies pour la première fois alors que ses charges affrontaient Arsenal aux Emirats samedi. Mais les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait car le Les artilleurs ont perdu 2-0 dans le nord de Londres.

Après une première mi-temps vierge, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont trouvé le chemin des filets après la pause. Arsenal est désormais cinquième du classement et continue d’impressionner après un mauvais début de 2021-2022.

Le rachat de Newcastle signifie qu’ils sont désormais considérés comme l’un des clubs les plus riches du monde. Mais ils sont incapable de renforcer l’équipe jusqu’en janvier quand quelques signatures de grands noms devrait arriver.

Les supporters locaux se sont moqués de Howe et de son équipe pendant le match, suggérant qu’ils pourraient être riches mais ne sont toujours pas très bons. Ils occupent le bas du classement et sont à six points de la sécurité.

Cependant, Howe a riposté aux opposants et pense qu’il en a vu assez pour suggérer qu’ils ne seront pas relégués.

« Je ne suis pas d’accord avec ça. J’ai vu le vestiaire et nous avons de très bons joueurs ici », a-t-il déclaré, selon The Mail. « Nous manquons de confiance, naturellement, parce que nous n’avons pas gagné de match cette saison. Nous devons rester engagés comme nous l’étions aujourd’hui.

Howe satisfait de la réponse de Newcastle

Cela a été une campagne désastreuse pour la tenue du nord-est. L’euphorie de la sortie de Mike Ashley a été remplacée par la dure réalité de la situation précaire du club.

Mais Howe était satisfait de l’état d’esprit de ses hommes tout au long du concours.

« Je pensais que l’attitude des joueurs, même lorsque nous étions menés 2-0, signifiait que nous étions très bons dans la dernière période », a-t-il ajouté. « Nous ne pouvons parler que sur le terrain et essayer de nous battre. »

La prochaine chance de Newcastle de finalement prendre trois points est contre ses compatriotes Norwich City mardi soir. Et Howe ne se cache pas qu’il s’agit d’une rencontre massive.

« Tout le monde lié au club veut obtenir cette première victoire le plus rapidement possible », a-t-il poursuivi.

« Nous devons considérer notre prochain match comme un match important. Ils le sont tous. Nous devons tout donner dans le jeu pour essayer de le gagner.

« C’est déjà assez difficile de perdre des points et si cela devient un gros déficit, cela devient très difficile. Tous ceux qui sont liés au club veulent obtenir cette première victoire le plus rapidement possible. »

