Howe prépare un raid en Liga ; veut le duo Prem dans la mise à niveau défensive de Newcastle

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, souhaite amener le trio défensif expérimenté Kieran Trippier, Ben Mee et James Tarkowski à St James ‘Park, selon les rapports.

Le nouveau Pies le patron veut ajouter plus de savoir-faire à son équipe dans la lutte du club pour la survie de la Premier League. À cette fin, il souhaite que l’homme de l’Atletico Madrid Trippier et le duo de Clarets Mee et Tarkowksi ajoutent cela à sa ligne arrière défensive.

Le reportage du Sun affirme que l’arrière droit anglais Trippier, qui est également recherché par Manchester United, coûterait environ 25 millions de livres sterling et exigerait de gros salaires.

Howe veut également Mee et Tarkowski de Turf Moor, qui sont tous deux en fin de contrat cet été.

Les difficultés de Burnley cette saison sont dues au fait qu’il n’a pas marqué assez de buts, sa défense s’en sort plutôt bien.

Tarkowski est considéré comme une cible de Newcastle depuis un certain temps, Steve Bruce souhaitant auparavant l’homme anglais.

Pendant ce temps, le rapport ajoute que Florian Grillitsch de Hoffenheim et Dusan Vlahovic de la Fiorentina sont également sur le radar de Howe.

Le premier est un défenseur central qui peut également jouer au milieu de terrain et est un international autrichien à part entière. Vlahovic, quant à lui, continue d’être lié à un passage en Premier League.

Manchester United, Manchester City, Tottenham et Arsenal ont tous ont été évoqués comme destinations potentielles pour l’attaquant de Serbie buteur franc.

Newcastle a remporté sa première victoire de la saison de Premier League lors de son 15e match samedi.

Callum Wilson a marqué le but décisif lors de la victoire 1-0 contre ses rivaux de relégation Burnley.

Emenalo refuse Toon

Pendant ce temps, Newcastle a subi un coup dur après que Michael Emenalo aurait refusé une offre pour devenir directeur du football du club.

L’ancien directeur technique de Chelsea est la principale cible du club pour le poste depuis la prise de contrôle de 305 millions de livres sterling dirigée par les Saoudiens.

Mais selon le Telegraph, l’homme de 56 ans a décidé que le rôle ne lui convenait pas. Le rapport ajoute que Newcastle ne correspond pas aux plans ambitieux d’Emenalo.

