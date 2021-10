Howie Mandel a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être évanoui dans un Starbucks

13 octobre 2021 / Publié par : Emily

Howie Mandel a été transporté d’urgence à l’hôpital ce matin après s’être évanoui dans son Starbucks local à Woodland Hills, à Los Angeles. L’homme de 65 ans prenait un café avec sa femme et ses amis lorsqu’il a soudainement perdu connaissance et est tombé. Il a ensuite été allongé sur un banc en ciment (confortable, merci les gars !), les ambulanciers ont été appelés sur les lieux, et ils ont emmené Howie dans un hôpital de Tarzana.

TMZ a des photos de Howie assis sur le banc, recevant un prétraitement des membres des pompiers de Los Angeles. Il semblerait donc qu’il ait repris connaissance avant de monter dans l’ambulance, ce qui est certainement un bon signe. Une source a déclaré à TMZ que les médecins pensent que Howie s’est évanoui à cause d’un faible taux de sucre dans le sang, mais des tests sont en cours. Je ne connais pas la santé physique de Howie, mais il a toujours été très ouvert sur ses luttes contre l’anxiété, les TOC et la germaphobie. Quelques mois après le début de la pandémie, il a déclaré à Page Six :

« Je suis sous médication. Je déplace mon thérapeute dans une toute nouvelle tranche d’imposition au téléphone. Certaines personnes appellent cela une pandémie, je l’appelle « je te l’ai dit ! »

Apparemment, Howie est un habitué de ce Starbucks en particulier, et les clients qui le connaissaient ont été » choqués » de le voir s’évanouir. Euh, ouais, ce serait un spectacle sauvage un mercredi matin. « Madison, où est mon grand latte au soja, sans mousse ? » « Oups, désolé, patron, j’ai été distrait par l’évanouissement de Howie Mandel. » « Assez de MENSONGES pour attirer l’attention, Madison, tu es virée ! »

Photo : Wenn.com