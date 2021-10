Howie Mandel aurait été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être évanoui chez Starbucks

Howie Mandel se remet à l’hôpital après que le juge d’America’s Got Talent se soit évanoui dans un Starbucks à Woodland Hills, en Californie, a rapporté TMZ mercredi. Le comédien, 65 ans, se serait évanoui alors qu’il était au café avec sa femme et ses amis et aurait été allongé sur un banc tandis qu’une ambulance se précipitait vers son emplacement.

Mandel aurait été assis au moment où les pompiers de Los Angeles sont arrivés, mais a été emmené dans un hôpital voisin, où des sources proches de la star ont déclaré à TMZ qu’il était testé pour diverses choses, y compris l’hypoglycémie.

Mandel a été un ardent défenseur d’un mode de vie sain au fil des ans, mais a déclaré au Houston Chronicle en 2019 qu’il avait reçu un diagnostic d’hypercholestérolémie au début de la quarantaine et qu’il lui avait prescrit des médicaments pour l’abaisser. « Cela ne voulait rien dire à l’époque, alors je ne m’en suis pas occupé », a déclaré Mandel au moment de sa réticence à prendre des médicaments à l’époque. « Je cours tous les jours, je mange sainement et je reste en bonne forme physique. Je ne me sentais pas mal, alors c’était comme aller dans un magasin d’informatique et ils essayaient de vous vendre toute la technologie dont vous n’avez pas vraiment besoin pour votre ordinateur portable. «

Mandel a également été ouvert sur sa santé mentale, partageant avec PopCulture.com en août que l’ultimatum de sa femme Terry il y a 20 ans était ce qui l’a finalement poussé à demander de l’aide pour son TOC, sa germaphobie et son TDAH. « » Soit vous obtenez de l’aide et faites quelque chose à ce sujet, soit vous obtenez des compétences d’adaptation ou moi et les enfants sommes sortis « », se souvient Mandel. L’animateur de Deal or No Deal a ajouté que même s’il peut faire la lumière sur ses problèmes de santé mentale, « c’est un vrai problème » qui affecte ses proches. « C’est vraiment difficile à vivre. Et c’était une déclaration drastique [from] ma femme, ‘J’ai fini' », a-t-il dit.

Mandel est en thérapie depuis cet ultimatum, mais a plaisanté à PopCulture que son extrême anxiété concernant la pandémie de COVID-19 a poussé son thérapeute « dans une toute nouvelle tranche d’imposition », en particulier tout en avançant dans le tournage de America’s Got Talent et de son documentaire, Mais, Assez parlé de moi, pour Peacock.