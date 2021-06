Howie Mandel d’America’s Got Talent a rôti Simon Cowell pour s’être cassé le dos après un incroyable acte de monocycle

Spoilers à venir pour le deuxième épisode de L’Amérique a du talent Saison 16 sur NBC.

Après la saison précédente de L’Amérique a du talent rencontré des obstacles qui ont vu La fuite de Brandon remporter le premier prix sans public en studio et sans Simon Cowell, la saison 16 est plus ou moins revenue au statu quo. Cowell a dû quitter la saison 15 tôt après s’être cassé le dos dans un accident de vélo électrique, et bien qu’AGT ait compensé son absence avec des juges invités fantastiques, il était juste étrange qu’il ne soit pas là. Mais maintenant il est de retour, et Howie Mandel a été inspiré par un incroyable numéro de monocycle pour rôtir son collègue juge.