Howie Mandel explique ce qui l’a conduit à s’effondrer, plaisante en disant qu’il « ne peut plus s’évanouir dans un Starbucks en privé »

Howie Mandel explique toute l’épreuve qui a vu son nom signalé dans les gros titres pour « évanouissement » dans un Starbucks à Los Angeles qui, selon lui, est le résultat d’une déshydratation.

Le juge « America’s Got Talent », 65 ans, a rejoint sa fille, Jackelyn Schulz, sur le podcast « Howie Mandel Does Stuff » et a d’abord pris l’ombrage comique du fait qu’il ne pouvait pas « s’évanouir » en paix.

« Tout d’abord, qu’en est-il de ce monde où vous ne pouvez plus vous évanouir dans un Starbucks en privé ? » Mandel a plaisanté dès la sortie de la porte.

« J’étais déshydraté. J’ai subi une coloscopie il y a quelques jours », a-t-il expliqué à Shultz. « Ils vous vident. Vous prenez un verre et vous videz – j’ai eu une diarrhée consensuelle pendant, vous savez, une nuit entière essentiellement. »

LE JUGE ‘AGT’ HOWIE MANDEL DIT QU’IL ‘VA BIEN’ APRÈS S’EST évanoui À STARBUCKS, AYANT ÉTÉ TRANSPORTÉ À L’HPITAL

L’animateur de « Deal or No Deal » a affirmé que la procédure l’avait laissé déshydraté et « à partir du moment où je me suis réveillé de la coloscopie, j’y suis allé et j’ai travaillé ».

Mandel a ensuite détaillé les événements de sa semaine qui ont précédé l’évanouissement du public et a plaisanté en disant qu’une partie de la raison pour laquelle il s’était évanoui était le prix de la vignette du venti macchiato qu’il avait commandé et a expliqué qu’il boit rarement de l’eau et qu’il vit de suite. « du café et de la caféine, qui aggravent également la déshydratation, m’a-t-on dit. »

Schulz a déclaré qu’elle était initialement inquiète pour son père jusqu’à ce que sa mère donne le feu vert et se moque des photos des tabloïds qui montraient un homme chauve ressemblant à Mandel, qui a fini par être un pompier répondant à la scène.

« C’est comme un jeune pompier chauve et vraiment musclé – un gars en bonne santé – et ils ont dit que c’était toi. J’étais comme, eh bien, je ne suis pas si inquiet parce que ce gars a l’air bien! » a-t-elle plaisanté à propos du moment, ce à quoi Mandel a ajouté: « Je ne le savais pas jusqu’à ce que vous appeliez! C’est le pompier avec la flèche rouge. Il est assis avec ses lunettes de soleil, prêt à aller à l’hôpital! »

Mercredi, Mandel a tweeté qu’il « allait bien » après l’incident effrayant et a remercié les médecins ainsi que ceux qui ont tendu la main en son nom.

« Je suis à la maison et je vais mieux. J’étais déshydraté et j’avais un faible taux de sucre dans le sang », a-t-il écrit. « J’apprécie les excellents médecins et infirmières qui ont si bien pris soin de moi. Merci à tous ceux qui ont tendu la main, mais je vais bien! »