Dans les paroles de Howie Mandel, « Qu’en est-il de ce monde où vous ne pouvez plus vous évanouir dans un Starbucks en privé ? »

Le juge d’America’s Got Talent a vraiment préoccupé les fans le mercredi 13 octobre, après que TMZ a annoncé qu’il avait été hospitalisé à la suite d’une visite dans un Starbucks à Woodland Hills, en Californie. Plus tard dans la journée, Howie a fait savoir à ses fans et à ses abonnés qu’il était « à la maison et qu’il allait mieux ».

Maintenant, il explique comment une coloscopie l’a rendu si déshydraté qu’il s’est évanoui après avoir commandé son venti caramel macchiato.

« J’ai eu une coloscopie il y a quelques jours », a expliqué Howie à sa fille Jackelyn shultz pour une vidéo YouTube le 14 octobre. « Ils vous vident. Vous prenez un verre et vous videz. J’ai la diarrhée consensuelle pendant toute une nuit… Et puis j’étais déshydraté. »

La star de télé-réalité de 65 ans a déclaré qu’il avait immédiatement commencé à travailler après sa coloscopie, il avait donc besoin de faire le plein de caféine. « Tout ce sur quoi je vivais, c’était du café et de la caféine, qui exacerbent également la déshydratation, m’a-t-on dit », a-t-il poursuivi.