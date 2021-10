Howie Mandel fait le point sur sa santé après son hospitalisation après s’être effondré chez Starbucks

Howie Mandel est en voie de guérison après s’être évanoui mercredi dans un Starbucks californien. Quelques heures après l’annonce de la nouvelle que le juge America’s Got Talent a été transporté d’urgence dans un hôpital local, Mandel a partagé une mise à jour positive sur la santé avec les fans sur les réseaux sociaux, révélant qu’il était de retour chez lui et « allait mieux » après l’incident effrayant.

Mandel a partagé la mise à jour sur Twitter, où il a déclaré à ses abonnés inquiets qu’il était sorti de l’hôpital et qu’il était « à la maison et qu’il allait mieux ». Bien que Mandel ne soit pas entré dans trop de détails, il a expliqué que la déshydratation et l’hypoglycémie étaient à l’origine de son évanouissement. Mandel a également adressé quelques mots de gratitude à ceux qui se sont occupés de lui à l’hôpital, le comédien, 65 ans, concluant son message avec : « J’apprécie les grands médecins et infirmières qui ont si bien pris soin de moi. Merci à tous ceux qui ont atteint dehors mais je vais bien! »

Je suis à la maison et je vais mieux. J’étais déshydraté et j’avais un faible taux de sucre dans le sang. J’apprécie les excellents médecins et infirmières qui ont si bien pris soin de moi. Merci à tous ceux qui ont tendu la main mais je vais bien! – Howie Mandel (@howiemandel) 14 octobre 2021

TMZ a rapporté plus tôt dans la journée que Mandel savourait un café dans un magasin Starbucks dans le quartier de Woodland Hills à Los Angeles avec sa femme Terry et d’autres amis « quand il s’est soudainement évanoui ». Le média, citant des sources, a rapporté que Mandel est tombé et a ensuite été allongé sur un banc alors que le personnel d’urgence, qui a ensuite précipité l’animateur de télévision à l’hôpital, a été appelé. Une photo de la scène semblait montrer Mandel alerte et assis au moment où les ambulanciers paramédicaux sont arrivés. Le rapport a été confirmé par un représentant du LAFD, qui a déclaré à Entertainment Tonight que le département avait reçu un appel à 10 h 03, heure locale, d’un homme de 65 ans souffrant d’un problème médical au Woodland Hills Starbucks. Le représentant a ajouté que le LAFD avait transporté l’homme dans un hôpital local de Tarzana, à proximité.

L’incident est survenu quelques jours seulement après que Mandel a publié une vidéo depuis son lit d’hôpital. L’ancien de St. Elsewhere a partagé la vidéo sur Instagram lundi, révélant qu’il avait subi une endoscopie et une coloscopie, plaisantant dans la légende, « audition de récupération ». Dans le clip, Mandel a expliqué que « le patient dans le lit d’à côté a reconnu ma voix et a essayé d’auditionner pour AGT alors qu’il se réveillait ».

Mandel a été un ardent défenseur d’un mode de vie sain au fil des ans, s’ouvrant auparavant sur sa santé mentale dans une interview avec PopCulture.com en août. Mandel a révélé que c’était l’ultimatum de sa femme il y a 20 ans qui l’avait poussé à demander de l’aide pour son TOC, sa germaphobie et son TDAH.