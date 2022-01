Howie Mandel rend un hommage déchirant à son ami Bob Saget

Howie Mandel est « choqué » par la mort de son ami Bob Saget. Le juge d’America’s Got Talent s’est rendu sur Instagram dimanche pour se souvenir de son collègue comédien après l’annonce de la mort subite de la star de Full House à 65 ans. Partageant une photo avec Saget, Mandel a commencé: « Je suis choqué par une telle perte. J’ai vraiment adoré ça homme. » Se souvenant de leur première rencontre il y a 40 ans alors qu’ils faisaient du stand-up à Toronto, Mandel a déclaré que malgré leur « vie très occupée », lui et Saget appréciaient le temps qu’ils pouvaient passer ensemble.

« Le truc avec Bob, c’est qu’aussi peu que nous puissions nous connecter, à chaque fois que nous le faisions, c’était si précieux pour moi », a écrit Mandel. « Nous parlions de la vie de famille et de toutes les choses qui étaient tellement plus importantes que le show business. Je ne connais personne avec un plus grand cœur. » Mandel a ensuite félicité Saget pour avoir continué à être si gentil et à donner tout au long des pertes qu’il a subies dans sa propre vie.

« Il se présentait à chaque fois que je lui demandais et se donnait beaucoup plus que prévu. Il a subi une grande perte dans sa vie avec le décès de ses sœurs, parents et amis. Cela a toujours été traité avec tant de grâce, d’humour et de classe. » il a continué. « Le rire et la joie qu’il a donnés au monde étaient pâles par rapport au temps et au dévouement qu’il a consacrés à sa famille, à ses amis et à des œuvres caritatives telles que la sclérodermie. Il était juste ici à faire ce qu’il aimait. » Mandel a conclu: « C’est au-delà de l’entendement. J’ai juste besoin de pleurer. Je t’aime Bob. »

Saget est décédé dimanche dans sa chambre d’hôtel au Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride, après avoir joué samedi au Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville, en Floride, dans le cadre de sa tournée I Don’t Do Negative dans le pays. Le bureau du shérif du comté d’Orange a confirmé la nouvelle de la mort de Saget, affirmant qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans l’affaire.

Le comédien laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles – Aubrey, Jennifer et Lara – qu’il a partagées avec sa première épouse, Sherri Kramer. « Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui », a déclaré la famille dans un communiqué. « Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec des rires. Bien que nous demandions l’intimité en ce moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous souvenir l’amour et le rire que Bob a apporté au monde. »