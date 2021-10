Howie Mandel révèle la raison de la déshydratation qui a conduit à l’évanouissement chez Starbucks

L’animateur d’America’s Got Talent, Howie Mandel, a eu un problème de santé plus tôt cette semaine lorsqu’il s’est évanoui dans un Starbucks à Woodland Hills, en Californie, mercredi. Mandel a été brièvement hospitalisé, citant l’hypoglycémie et la déshydratation comme raison de son incident. Mandel est entré plus en détail jeudi dans une vidéo YouTube pour son podcast Howie Mandel Does Stuff avec sa fille, Jackelyn Shultz, expliquant que la raison de sa déshydratation était une coloscopie. « Qu’en est-il de ce monde où vous ne pouvez plus vous évanouir dans un Starbucks en privé ? Mandel a plaisanté.

« J’ai eu une coloscopie il y a quelques jours », a plaisanté Mandel. « Ils vous vident. Vous prenez un verre et vous videz. J’ai la diarrhée consensuelle pendant toute une nuit… Et puis j’étais déshydraté. » L’homme de 65 ans a expliqué que son erreur était de reprendre le travail immédiatement après la procédure. « Tout ce sur quoi je vivais, c’était du café et de la caféine, qui exacerbent également la déshydratation, m’a-t-on dit », a-t-il déclaré.

Mandel a également affirmé qu’il ne buvait pas d’eau, bien qu’il ait promis de « s’hydrater et de s’hydrater à partir de maintenant » après son évanouissement. « Apparemment, quand vous ferez cela, vous vous évanouirez chez Starbucks… C’était aussi le coût du macchiato venti au caramel qui m’a jeté par-dessus bord », a déclaré Mandel à Schultz. Schulz a expliqué qu’elle était « nerveuse » après avoir entendu qu’il se dirigeait vers l’hôpital. « J’ai vu TMZ », a-t-elle déclaré. « Eh bien, la première maman m’a appelé et elle m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas. Tout va bien.’ J’étais inquiète. Elle me dit : ‘Nous allons à l’hôpital.’ Donc, je paniquais déjà. »

En fin de compte, Mandel a assuré à Schultz et à leurs téléspectateurs que toute l’épreuve n’était pas aussi grave qu’elle le paraissait au départ. « Je viens de m’évanouir et… j’ai eu vraiment des vertiges et je ne pouvais pas me lever, mais je ne pense pas avoir jamais perdu connaissance », a-t-il déclaré. « Et j’ai été totalement trempé de sueur. Pour quelqu’un qui est déshydraté, j’avais beaucoup de sueur en moi, ce qui a même exacerbé la déshydratation. » Après avoir fait vérifier son cœur à l’hôpital, il était prêt à partir. « Je tiens à remercier les premiers intervenants, et tout le monde à l’hôpital, au West Hills Hospital, merci beaucoup d’avoir pris soin de moi », a conclu Mandel. « Me voici de retour sur mon podcast, en bonne santé, hydraté et humide. »