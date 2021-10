Howie Mandel se sent mieux après s’être évanoui et a été transporté d’urgence à l’hôpital

— Howie dit qu’il est sorti de l’hôpital, qu’il est de retour à la maison et qu’il va mieux.

Il vient de faire le point sur sa santé sur son compte Twitter officiel, affirmant qu’il s’est évanoui à la suite d’une déshydratation et d’une hypoglycémie.

Howie remercie les médecins et les infirmières qui se sont occupés de lui à l’hôpital, ainsi que tous ceux qui l’ont contacté… et dit qu’il va bien.

Howie Mandel est allé prendre un café dans son Starbucks préféré et est parti dans une ambulance après s’être évanoui à l’extérieur de la chaîne de café.

Les gens qui étaient là disent à TMZ… Howie était dans son Starbucks local à Woodland Hills mercredi avec sa femme et ses amis quand il s’est soudainement évanoui, tombant puis s’étalant sur un banc de ciment.

On nous dit que des ambulanciers ont été appelés sur les lieux et que le juge de « America’s Got Talent » a été transporté d’urgence dans un hôpital de Tarzana.

On dirait que Howie était capable de s’asseoir au moment où les pompiers de Los Angeles sont arrivés… mais c’était vraiment une situation effrayante.

On nous a dit que les clients qui étaient là le connaissaient et ont été choqués de voir tout s’effondrer.

Des sources proches de Howie nous disent qu’il fréquente ce Starbucks en particulier … et on nous dit qu’ils pensent qu’il s’est évanoui à cause d’une hypoglycémie et que les médecins effectuent maintenant des tests à l’hôpital.

Publié à l’origine – 11:02 PT