Howie Mandel s’exprime après avoir subi un incident médical apparent

Howie Mandel s’adresse aux fans après avoir subi un incident médical après sa course de café du matin.

Mercredi 13 octobre, la star s’est rendue sur Twitter pour informer ses partisans de son état de santé. Selon TMZ, le juge d’America’s Got Talent a été transporté d’urgence dans un hôpital local plus tôt dans la journée après une visite effrayante au Starbucks de Woodland Hills, en Californie.

« Je suis à la maison et je vais mieux », a écrit Howie. « J’étais (déshydraté ou j’avais un faible taux de sucre dans le sang). J’apprécie les excellents médecins et infirmières qui ont si bien pris soin de moi. Merci à tous ceux qui ont tendu la main, mais je vais bien! »

Des photos obtenues par TMZ montrent le comédien de 65 ans soigné par les pompiers de la ville de Los Angeles.

Le point de vente a rapporté que Howie était avec sa femme et ses amis en train de prendre un verre lorsqu’il s’est soudainement évanoui et est tombé. D’après les photos, il était capable de s’asseoir au moment où les premiers intervenants sont arrivés pour accéder à sa santé. ET! News a contacté l’équipe de Howie pour commentaires et n’a pas eu de réponse.

Plus tôt cette semaine, Howie a publié un TikTok d’un hôpital non divulgué où il avait subi une coloscopie et une endoscopie. Le comédien semblait être de bonne humeur en sous-titrant le message « #Hospital #recovery » et en partageant une histoire sur son expérience.