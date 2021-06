Howie Mandel taquine la saison 16 de ‘AGT’ avec des surprises ⋆ 10z viral

Pour Howie Mandel, il n’y aura rien de plus doux cet été que la saison 16 d’America’s Got Talent.

Le juge de longue date est heureux de retrouver le groupe. Cela signifie le retour du producteur exécutif Simon Cowell au panel, qui s’est remis de son accident de vélo électrique en août.

« J’ai dit : ‘Tu es de retour. Sans jeu de mots », a plaisanté Mandel lorsque TV Insider l’a interrogé sur la première chose qu’il a dite à Cowell en le revoyant en chair et en os.

Le comédien a ajouté: “J’étais juste heureux de voir l’homme dans la pièce debout. J’étais émerveillé. Il est venu vers nous avec plus d’énergie. Vous savez comment on dit qu’une femme enceinte a cet éclat ? Il avait cette lueur… il dit même qu’il se sent mieux qu’avant de tomber du vélo. Il a cette énergie et est juste excité d’être vivant et de retour et ici. C’est un sentiment omniprésent tout au long de la saison.

Ils seront à nouveau rejoints par Heidi Klum et Sofia Vergara, avec Terry Crews. Le jugement de la première saison de Vergara a impliqué des éléments virtuels et un certain nombre de changements de production en raison de la pandémie de COVID-19. Mandel est heureux que l’actrice puisse vivre l’expérience AGT complète au cours de sa deuxième année.

«Il est difficile d’être le petit nouveau du quartier à tout moment. Je pensais que l’année dernière, elle s’était merveilleusement bien acclimatée à une situation à laquelle je ne pense pas que le monde était acclimaté », a-t-il déclaré. «Elle est probablement l’un des meilleurs ajouts que nous ayons eu dans l’histoire de notre émission. Elle est drôle, intelligente et belle. Elle est Sofia… Elle a dit [to us], ‘Je n’ai jamais eu un travail comme celui-ci. Ceci est incroyable. C’est amusant. C’était la première année. Maintenant, Simon arrive, il est assis à côté d’elle et nous avons une audience. C’est tellement mieux et plus excitant qu’elle n’aurait jamais pu rêver et partager cela avec nous.

Une vue et un son bienvenu pour Mandel est d’avoir à nouveau un public en direct (bien que limité), ainsi que des essais en personne. Artiste à part entière, il ressent un regain d’énergie dans tout le théâtre.

“C’est comme si nous attendions tous cette lumière au bout du tunnel”, a ajouté Mandel, qui a rejoint la série de compétitions NBC lors de la saison 5. « Entendre le rugissement du public, l’excitation d’un public, regarder l’étincelle dans les yeux d’un interprète. Pour regarder à ma gauche et voir tout le monde là-bas faire ce que nous faisons et aimons faire et être ensemble, il y a un autre niveau qui n’a jamais vraiment existé au cours de toutes mes années chez AGT.

La formule des histoires relatables et réconfortantes qui se déroulent sur scène reste la même. Le format change un peu par rapport à la saison 15 où les coupures entre les auditions et les tournées en direct qui occupent normalement un épisode seront ignorées, bien que le processus de délibération sur les actes à venir soit documenté.

«Il y a quelques surprises où nous venons de faire des choses qui n’ont jamais été vues auparavant. Je parle du processus de jugement », a taquiné Mandel. « Dans la mécanique de l’émission, on a pris quelques libertés. Je pense que nous allons surprendre le public à quelques reprises. À des fins de production, nous voulions juste le rendre plus divertissant, une production moins longue que nous ne l’avons fait. Le processus est fondamentalement le même.

“Nous parlons constamment, même hors caméra, et sommes légitimement passionnés par qui est choisi pour aller jusqu’aux émissions en direct”, a ajouté Mandel. « Le processus réel est le même. L’emplacement est différent. Nous étions chez Simon plutôt que dans un studio, ce qui était plus agréable car je n’avais pas besoin d’utiliser des toilettes publiques. C’est tout ce dont je me souviens. Je dois vous dire que les serviettes d’invité de Simon sont à tomber par terre.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les actes, Mandel pense qu’il est devenu plus à l’aise de présenter des critiques honnêtes. C’est venu avec le temps et l’expérience.

« Il y avait des choses au début quand j’ai commencé que je détestais. Je n’ai pas aimé ou je n’ai pas voulu le voir. Pour ma vie, je ne te l’aurais pas dit ou je l’aurais exprimé comme ça parce que j’avais peur que le public à la maison se retourne contre moi. Puis j’ai réalisé que j’étais là depuis assez longtemps et que je ne voudrais jamais blesser qui que ce soit ou offenser qui que ce soit. Je pense que nous faisons un acte de service en étant totalement honnêtes. Je suis devenu plus honnête et plus inédit que je ne l’ai jamais été, surtout cette saison. »

Peu importe le nombre de saisons, il y a une chose que Mandel n’appréciera jamais. Cela fait partie de l’acte d’un interprète. Et cela va plus loin que le simple fait d’être un germophobe notoire.

« Mis à part mes propres problèmes personnels, je trouve cela, incroyablement, beaucoup de pression », a-t-il déclaré. «Je me rends compte que chacun de ces moments où vous êtes appelé sur scène est un moment qui change la vie. Ils vont soit bien faire, soit s’effondrer. C’est encore pire d’être au milieu parce que vous serez oublieux. Ainsi, lorsqu’on vous demande de faire partie d’un acte en tant que juge, vous vous sentez la responsabilité de tout faire correctement. Et si les choses ne se passent pas bien, c’est en partie de votre faute. Cela pèse vraiment lourd.

Cela ne veut pas dire que Mandel ne s’amuse pas – si l’on lit correctement les teasers récents de la nouvelle saison – surtout avec ses collègues juges. Et cela inclut se faire une petite tarte au visage.

«Je ne sais même pas si cela fait partie du spectacle ou non. Cela fait partie de ce que nous avons fait pour la promo. La vérité, c’est que nous nous amusions. Ce n’était pas un moment planifié », a-t-il déclaré. «Nous sommes quatre ou cinq adultes, y compris Terry. Lorsque nous sommes sur ce plateau, nous sommes des enfants dans un magasin de bonbons lors d’une fête de dépôt où tout peut arriver, et c’est le cas.

« En plus du gâchis que nous faisons, nous enfreignons certaines règles. Je sais que certaines de ces choses, sans donner de spoilers, ont été laissées dans la série. Nous étions tellement excités d’être n’importe où que nous avons agi comme des enfants de quatre ans, enfreint les règles, sommes devenus fous et avons eu le temps de notre vie.

L’Amérique a du talent, Première de la saison, mardi 1er juin, 8/7c