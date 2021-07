Howlin’ Wolf se souvient de l’incendie du Mississippi en 1940

L’incendie de Natchez, dans le Mississippi, qui a coûté la vie à plus de 200 personnes en 1940 a été observé à plusieurs reprises peu après. Mais c’est le 19 juillet 1956 que Loup hurlant a enregistré sa propre commémoration de ces événements tragiques, dans ce qui est devenu plus tard le single d’échecs « Le Natchez Burnin. »

L’incendie s’est déclaré au Rhythm Club, lorsqu’une flamme a enflammé la mousse espagnole qui pendait de son plafond. Avec des fenêtres clouées et une seule porte de sortie, un énorme écrasement était inévitable, car les victimes étaient brûlées ou écrasées à mort. L’histoire est devenue une nouvelle nationale, et ceux qui ont perdu la vie étaient le chef d’orchestre Walter Barnes et neuf membres de son orchestre de danse.

Un héros de Chicago

Lorsque l’incendie s’est déclaré, Barnes, qui avait enregistré avec ses Royal Creolians à la fin des années 1920, avait tenté de calmer la foule en continuant à interpréter la chanson “Marie” avec ses collègues musiciens. On se souvenait de lui comme d’un héros, et le Chicago Daily Defender, pour lequel il a également écrit une chronique, a rapporté que 15 000 personnes ont assisté à ses funérailles.

Moins de deux semaines après l’incendie, les Lewis Bronzeville Five avaient enregistré à la fois “Mississippi Fire Blues” et “Natchez Mississippi Blues”. Peu de temps après, le pianiste Leonard « Baby Doo » Caston a enregistré « The Death of Walter Barnes » et, sous le nom du chanteur Gene Gilmore, « The Natchez Fire ».

Un enregistrement stellaire

La session d’enregistrement de “The Natchez Burnin” le 19 juillet a mis en vedette Wolf à l’harmonica et au chant toujours distinctif, à la guitare de Willie Dixon et à la batterie d’Earl Phillips, entre autres. Wolf a rendu l’hommage d’autant plus poignant en nommant certains de ceux qui sont morts ce jour-là. “Charlotte Jones était là, Louisa était là, Rosa Mae était là, Louise était là”, a-t-il chanté. “Je me suis tenu en retrait, je regardais, et tout le bâtiment s’est effondré.”

Le morceau n’est devenu un Chess 45 que plus de trois ans plus tard, en novembre 1959, associé à un enregistrement encore plus ancien, “You Gonna Wreck My Life”, de 1954. “Natchez” a continué à inspirer des versions par une gamme de artistes de John Lee Hooker à Capitaine Cœur de Bœuf, ainsi que par le guitariste de Louisiane Robert Gilmore et deux bluesmen originaires de Natchez, Elmo Williams et Hezekiah Early.

