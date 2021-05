‘How’s Tricks’: “Punch And Drive” du Jack Bruce Band

La carrière solo de Jack Bruce contient de nombreux joyaux cachés, et il y en a beaucoup sur un album qui montrait son visage sur la liste des albums américains en mai 1977. How’s Tricks était un disque qui avait également des liens avec son Crème jours, à la fois en termes d’écriture et de production.

Écoutez How’s Tricks.

Crédité au Jack Bruce Band, il présentait son mélange unique d’ingrédients rock, jazz et blues et quelques chansons et performances vocales sérieusement sous-estimées. Ils ont inclus l’ouverture plaintive «Without A Word», l’émouvant «Johnny B ’77» et la chanson titre au groove lent.

Toutes ses dix chansons sauf une étaient des collaborations entre Bruce et son co-auteur de longue date Pete Brown. L’album a été produit par Bill Halverson, l’ingénieur de l’album Wheels Of Fire de Cream près d’une décennie auparavant. Parmi de nombreux autres génériques, Halverson avait entre-temps également mixé Delaney & Bonnie’s On Tour With Eric Clapton et a conçu le premier solo éponyme de Clapton, tous deux sortis en 1970.

La vitrine du groupe de Bruce

Le nouvel album de Jack a également généreusement mis en valeur les autres membres de son groupe de l’époque. Le guitariste Hughie Burns a non seulement écrit la chanson «Baby Jane», mais y a chanté des voix principales; il avait également un crédit de co-écriture avec Bruce et Brown sur «Times» et «Lost Inside A Song».

Le claviériste Tony Hymas a été très présent (par exemple avec une belle figure de piano sur cette dernière chanson) et a co-écrit «Something To Live For» avec Brown. Le batteur Simon Phillips, 20 ans lorsque l’album est sorti, ne faisait que commencer une carrière qui l’a vu travailler avec tout le monde. L’OMS à Toto et de Jon Anderson à Phil Manzanera.

«La voix de Bruce va de la force et du direct sur les numéros de blues / rock de haute puissance à des gémissements délicats et aigus sur les rockers plus silencieux», a déclaré la revue Billboard. «Alors que la basse de Bruce est le point central de l’instrument, quelques riffs de guitare percutants et des claviers et tambours puissants par un groupe relativement inconnu ajoutent du punch et du dynamisme.

How’s Tricks a raté le palmarès des albums britanniques, mais a fait ses débuts au classement américain du 7 mai 1977 au n ° 171, atteignant le n ° 153 en un séjour de cinq semaines.

How’s Tricks peut être acheté ici.