Hoy membre pourrait être licencié, « Je me suis retrouvé à l’hôpital »

« Je me suis retrouvé à l’hôpital », tels étaient les mots extrêmement bouleversants partagés par la belle Ivonne Montero, qui partage la piste de danse avec le beau Agustín Arana dans l’émission de téléréalité du Programme Hoy, Les stars dansent aujourd’hui.

La belle actrice et chanteuse a partagé son indignation après s’être retrouvée à l’hôpital d’urgence en raison de l’inattention de son partenaire, comme elle l’a elle-même déclaré. Les deux participants au concours de danse de la Programme d’aujourd’hui ils répétaient quand les choses finissaient assez mal.

Ivonne Montero est assez douée pour la danse ; Cependant, ce n’est pas le cas de son partenaire, Agustín Arana, qu’elle dit apprécier beaucoup, mais veut qu’il l’éloigne d’elle à Las Estrellas Bailan en Hoy.

L’actrice a partagé dans l’émission de téléréalité du programme Hoy comment elle s’est retrouvée avec un collier après un incident lors des répétitions, dont son partenaire, Agustín Arana, est responsable.

Montero est conscient que l’acteur n’est pas un expert en danse, mais ce qu’il dit le dérange beaucoup, c’est son manque d’attention à ce qu’ils font, ce qui, selon lui, l’a finalement envoyée à l’hôpital.

L’ancienne star de TV Azteca a partagé qu’Arana devient assez nerveux dans le « chargé » et c’est exactement dans l’un de ces mouvements que tout s’est mal passé.

En bonne danseuse, Montero sait qu’elle doit faire confiance à son partenaire et se laisser tomber, tandis qu’Agustín a dû la tenir avant de tomber au sol, ce qui ne s’est pas produit et a provoqué une chute brutale d’Ivonne Montero au sol.

L’actrice extrêmement bouleversée a partagé avoir senti ses os « tonner »; cependant, plus tard, il est rentré chez lui pensant que c’était juste le moment. Montero a indiqué que c’est plus tard que la douleur intense dans son cervelet, son cou, son dos et d’autres, a indiqué que les choses n’allaient pas bien.

La star a notifié la production de Aujourd’hui de ce qui s’est passé et il a assuré qu’ils ont payé tous les frais et soins, à l’hôpital on lui a dit qu’il avait une rectification cervicale, il a donc dû apporter une minerve et faire une pause de quelques jours; Il a partagé que jusqu’au dixième jour, il pouvait répéter et tout donner normalement.

Avec une grande contrariété, la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy a partagé que son partenaire n’avait aucune attention avec elle et qu’elle ne lui avait même pas envoyé de message pour lui demander si elle allait bien. La danseuse a demandé que son partenaire soit remplacé, car elle ne veut pas continuer à partager une piste avec lui car elle ne lui fait pas confiance et doit s’inquiéter de ce que fait son partenaire et non de faire de son mieux. Ivonne a souligné qu’elle aimerait continuer sa participation à l’émission de téléréalité du programme Hoy, mais pas avec Agustín Arana.