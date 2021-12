Hoy programme, formidable confrontation entre deux pilotes

Hoy Program, formidable confrontation entre deux pilotes | Instagram

On dit que deux pilotes du programme Hoy se sont affrontés au milieu du forum et que cela aurait fait pleurer l’un d’eux. En fin de compte, ce serait Paul Stanley qui serait impliqué dans la situation.

Dael Quiroz d’Arguende TV assure que le cher et sympathique paul stanley Apparemment, il n’a pas le même sens de l’humour dans la vraie vie, ce qui, selon le journaliste connu sous le nom d’El Arguenderito, est normal chez les personnes qui se consacrent à faire rire les gens.

Apparemment, le conducteur qui possède le Programme d’aujourd’hui Il aurait perdu patience avec l’un des chefs d’orchestre invités, Yurem, qui finirait en larmes à cause du comédien également. Quiroz a indiqué que Yurem aurait été assez lourd avec Stanley pendant les enregistrements, ceci jusqu’à ce que la patience de l’acteur de My Dear Inheritance s’épuise, qui finirait par lui donner un coup de pouce.

Cela peut vous intéresser: Raúl Araiza est-il plus sérieux? Ils révèlent une complication chez le chauffeur de Hoy

On dit qu’après la poussée, Yurem a commencé à pleurer, cependant, on pensait qu’il jouait, mais le célèbre a continué à pleurer et à pleurer jusqu’à ce que la production s’approche pour voir ce qui s’est passé avec l’hôte invité, ils disent que Paul Stanley pourrait avoir des répercussions sur son attitude envers Yurem.

Dael assure que le fils de Paco Stanley ne passerait pas un bon moment, ceci puisqu’ajouté à ce désagrément à Hoy, il présenterait des problèmes dans une entreprise récente.

Programme d’aujourd’hui, formidable confrontation entre deux pilotes. Photo : Instagram.

El Arguenderito a partagé que l’acteur de Televisa a ouvert un restaurant dans lequel divers collègues et célébrités ont fait beaucoup de publicité ; cependant, cette entreprise ne finira pas par décoller compte tenu de ses problèmes internes.

Dael indique que la cause est inconnue, mais que les employés du restaurant du chauffeur de Hoy ne durent pas du tout dans leurs positions, puisqu’ils cessent tout simplement d’y aller, ignorant si c’est la responsabilité de qui est en charge de l’endroit ou s’il y a sont de mauvaises conditions de travail.

La vérité est que grâce à son travail et son talent, Paul Stanley a déjà réussi à se faire une place sur le petit écran, en tant qu’animateur et en tant qu’acteur. Un énorme succès a fait partie de la Programme d’aujourd’hui, des membres à l’Air por Únicable et en tant que protagoniste de Mi Querida Herencia aux côtés de Roxana Castellanos.

Bien que Stanley ait avoué que sa relation avec son père n’était pas facile car il était « l’autre famille », apparemment le jeune homme a hérité du talent du célèbre Paco Stanley.