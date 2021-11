Hoy programme, la conductrice qualifie ses camarades de macho

Today Program, Andrea Legarreta s’en prend aux automobilistes | Instagram

Étonnamment quelque chose que beaucoup de gens avaient peut-être laissé de côté, certains conducteurs du programme Hoy semblent continuer à être machos, donc Andrea Legarreta il s’est jeté sur eux, pour leurs réponses « machos ».

Cela s’est produit récemment dans l’une des émissions du Programme d’aujourd’hui, où, comme d’habitude, les chefs d’orchestre faisaient l’une de leurs activités, lorsque s’est produite cette curieuse situation qui n’a pas semblé bonne à l’amie de Galilea Montijo, également animatrice de la célèbre émission.

L’équipe faisait une dynamique appelée « El Machómetro », qui consistait à poser quelques questions à leurs compagnons et invités spéciaux, au cas où la réponse serait non.

Avant de lancer le jeu, Araiza a mentionné que les questions du jeu avaient sûrement été posées par une féministe, Andrea Legarreta a immédiatement ajouté qu’il y en avait plusieurs au programme.

La première question qu’Andrea Legarreta a posée était s’ils faisaient la vaisselle, Raúl el Negro Araiza et Arath de la Torre ont répondu oui, mais ses compagnons ont immédiatement commencé à souligner qu’il vivait seul et que c’était quelque chose qu’il devait faire.

Quant à Paúl Stanley et il a mentionné qu’il préférait cuisiner et que son partenaire faisait la vaisselle, que c’était une question d’équipement et apparemment c’est une règle selon ce qui a été mentionné, pendant que l’un cuisine l’autre fait la vaisselle.

La deuxième question était un peu plus précise, il s’agissait de savoir s’ils autoriseraient leurs partenaires à utiliser le plus petit des maillots de bain, ce à quoi ils ont tous décidé de ne pas le faire.

L’une des questions qui causait un peu d’humour au chauffeur concernait l’infidélité, que si c’était quelque chose de naturel chez les hommes parce qu’ils ne décidaient pas de l’une des deux réponses, en plus du fait qu’ils devaient être les pourvoyeurs du foyer .

Plusieurs réponses que lui donnaient les chauffeurs ont surpris sa compagne, notamment lorsqu’elle a demandé si une femme qui se respectait ne devait pas sortir avec plusieurs hommes, comme ils disaient.

Le résultat du machomètre s’est terminé au dernier niveau, c’était une réponse de cinq sur cinq donc les animateurs de l’émission sont super machos, malgré le fait que son partenaire n’était pas d’accord avec certaines de ses réponses, elle riait tout au long de la dynamique.