Hoy programme, Lolita Cortés crée une romance avec un bel acteur

Une nouvelle opportunité pour l’amour !, le célèbre et irrévérencieux juge de Hierro de Las Estrellas Bailan en Hoy, Lolita courtois a surpris de présumer que Cupidon a frappé à sa porte et a une liaison avec un bel acteur.

Dolores Cortés a profité des réseaux sociaux pour crier sur les toits son amour et sa relation avec un talentueux et beau comédien de théâtre musical, l’un des plus grands amours qu’ils partagent en commun.

L’ancien membre du Programme d’aujourd’hui Elle a pris ses followers par surprise en partageant sur son compte Instagram il y a trois jours une photographie sur laquelle tous les deux s’embrassent sur les lèvres et qu’elle aurait elle-même apparemment capturée avec son téléphone portable.

Lolita Cortés sait qu’une image en dit plus que mille mots, alors dans la description de l’image, elle a assuré que ce qu’elle veut ce Noël, c’est lui, faisant allusion à la célèbre chanson de Mariah Carey, plus tard, elle l’a remercié pour tout ce qu’il a maintenant, y compris l’amour.

« Tout ce que je veux pour noël, c’est toi! » #amour #famille #vie #bonheur #équilibre Je suis tellement reconnaissante à la vie !, a partagé la danseuse et star du théâtre musical.

Programme Hoy, l’ancien membre crée un nouvel amour, un bel acteur. Photo : Instagram.

Les célèbres collègues de Cortés, dont le Hoy Program, n’ont pas cessé de réagir immédiatement à sa publication, qui serait une proposition d’amour, car immédiatement Andrea Legarreta, Mariana Garza, Mariana Echeverría, Pedro Prieto et bien d’autres ont rempli la boîte de cœurs. célèbre et a adressé ses meilleurs vœux au couple, ajoutant qu’il s’agissait de personnes excellentes et talentueuses.

L’idole en question est Elías Ajit, un acteur de théâtre musical célèbre et talentueux que l’on peut actuellement voir dans une mise en scène sur Noël et le cirque Atayde Hermanos.

Sur les réseaux sociaux de l’acteur, on peut voir que lui et Lolita Cortés sont amis depuis longtemps donc ils se connaissent sûrement plus que bien et c’est cette approche qui laisserait place à l’amour.

Il y a beaucoup de gens qui disent que derrière le juge de fer du Programme d’aujourd’hui Il y a une personne avec un cœur énorme et cela a été démontré quand, après l’Académie, elle a avoué qu’ils lui avaient dit quoi dire pour mettre la tension et qu’elle se sentait vraiment mal à plusieurs reprises avec la façon dont elle devait agir pour que les gens se sentent mauvais, le reste.