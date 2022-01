Hoyeon Jung est le premier coréen à faire la couverture de Vogue

« The Squid Game » ne se termine pas 1:01

. – Les derniers mois ont été un tourbillon pour Hoyeon Jung.

La mannequin sud-coréenne devenue actrice a acquis une renommée internationale presque du jour au lendemain après la sortie de la série dystopique Netflix « The Squid Game ».

Sa performance en tant que transfuge nord-coréen Kang Sae-byeok en a fait l’une des étoiles montantes de la série. En quelques semaines, elle a accumulé des millions de followers sur Instagram, devenant l’actrice coréenne la plus suivie sur la plateforme.

Jung est désormais la star de la couverture de février de Vogue, la première personne coréenne à apparaître en solo sur la couverture du magazine de mode américain.

Dans une interview avec l’écrivain Monica Kim, Jung parle de son ascension et de sa chute et de sa nouvelle ascension : son ascension dans les rangs du monde de la mode, l’isolement qu’il a ressenti lorsque les emplois de mannequin ont décliné et la reconnaissance mondiale dans le sillage du succès de » Le jeu du calmar. »

« Le sentiment… il y a une limite à ce que les mots peuvent exprimer », a déclaré Jung au magazine, ajoutant qu’il avait perdu quatre kilos. « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas manger. J’étais tellement confus et c’était tellement chaotique. Je n’y croyais pas. Je n’y faisais pas confiance. »

Le soutien de sa famille l’a gardée saine d’esprit, a-t-elle déclaré, tandis que sa renommée du jour au lendemain l’a également amenée à réfléchir aux défis professionnels qu’elle avait rencontrés jusqu’à la sortie de « The Squid Game ».

Quelques années après que Jung ait remporté la deuxième place du « Next Top Model » coréen à l’âge de 19 ans, elle a déménagé à New York, où elle s’est fait connaître sur les podiums pour ses cheveux teints en rouge. Il a eu des années impressionnantes, au cours desquelles il a travaillé avec des marques telles que Louis Vuitton, Marc Jacobs et Chanel. Mais après 2019, les offres d’emploi ont commencé à baisser. Jung a donc passé son temps à suivre des cours d’anglais et de streaming, découvrant des films comme « Frances Ha » et « Incendies », ainsi qu’un nouvel intérêt pour le métier d’acteur.

« Avec le recul, sans ces moments calmes et solitaires, je ne sais pas si j’aurais jamais rêvé d’agir », a-t-elle déclaré à Vogue.

Maintenant que Jung connaît un nouveau niveau de succès, il regarde vers l’avenir et a quelques idées sur ce qu’il pourrait attendre de son prochain projet.

« Je veux me teindre les cheveux comme ‘Eternal Sunshine' », a-t-elle déclaré au magazine. « Mais plus fou. Le violet ? C’est ma couleur préférée. Vous pouvez l’écrire : s’il vous plaît, donnez-moi un personnage qui se teint les cheveux en violet. »