Hoyle gifle les députés d’arrière-ban turbulents lors de PQM tendus « Vous ne partirez pas pour Noël ! » | Politique | Des nouvelles

Lindsay Hoyle a laissé les députés rire après avoir dit aux députés conservateurs qu’il « s’occuperait de ce coin » avant de retourner dans les LF et qu’il n’avait pas besoin de leur aide pour établir la loi. Il a réprimandé plusieurs députés d’arrière-ban pour avoir crié lors de la question de Sir Keir Starmer et a déclaré qu’il souhaitait que tout le monde s’en aille pour Noël. Mais Sir Lindsay a déclaré qu’il avait du mal à entendre les questions des bancs de l’opposition et a déclaré que si les choses n’étaient pas approuvées, ils ne pourraient pas s’interrompre pour les vacances.

