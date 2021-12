HP Adhesives partage l’attribution probable aujourd’hui, trouve le statut via l’ESB, Bigshare Services ; vérifier la prime du marché gris

La finalisation de la base d’attribution des actions de l’introduction en bourse de HP Adhesives devrait avoir lieu le 22 décembre, et les actions devraient être cotées la semaine prochaine lundi.

La société d’adhésifs et de produits d’étanchéité HP Adhesives Ltd. devrait finaliser la base de l’attribution d’actions de l’introduction en bourse mercredi 22 décembre après que la société a reçu une réponse favorable à son offre publique initiale du 15 au 17 décembre. Avant l’annonce de l’attribution des actions, les actions de HP Adhesives se négociaient à une prime de Rs 50 sur le marché gris, environ 18% plus élevée que le prix d’émission, selon les données d’IPO Watch. La finalisation de la base d’attribution des actions de l’introduction en bourse de HP Adhesives devrait avoir lieu aujourd’hui, 22 décembre, et les actions devraient être cotées la semaine prochaine le lundi 27 décembre sur NSE et BSE à la fois. Si elles sont attribuées, les actions seront créditées sur le compte dématérialisé des soumissionnaires à compter du 24 décembre. Le statut d’attribution des actions peut être vérifié en ligne via le site Web de l’ESB ou le site Web du registraire de l’IPO (Bigshare Services Pvt Ltd.). Voici deux manières de vérifier en ligne l’état de l’attribution des parts d’adhésifs HP

Via le site Web de l’ESB

– Aller sur le site officiel de l’ESB

– Sur la page ‘Statut of Issue Application’, cliquez sur l’option ‘Equity’

– Dans le menu déroulant à côté du nom du problème, sélectionnez l’option « Adhésifs HP » et entrez votre numéro de demande

– Remplissez votre numéro de compte permanent ou PAN

– Cliquez sur le Captcha qui dit ‘Je ne suis pas un robot’ et cliquez sur soumettre

– Les détails de l’état d’attribution de votre offre seront affichés. Le statut ne sera visible qu’une fois l’attribution des parts finalisée.

Via le site Web du registraire (Bigshare Services Pvt Ltd.)

– Accédez au site Web de Bigshare Services Pvt Ltd. et sélectionnez l’option « HP Adhesives » dans la liste déroulante sous « Société »

– Sélectionnez l’un des trois modes : Numéro de demande, ID client ou ID PAN

– Dans le type d’application, sélectionnez entre ASBA et non-ASBA et entrez les détails du mode sélectionné

– Remplissez Captcha et entrez l’option « Soumettre »

– Vous pourrez voir le statut de votre attribution, étant donné que le processus est terminé

L’émission publique de Rs 126 crore d’adhésifs HP comprenait une nouvelle émission de Rs 113,43 crore et une offre à la vente (OFS) de Rs 12,52 crore par Anjana Haresh Motwani. L’émission a été souscrite 20,96 fois, attirant des offres pour 5,29 crore d’actions contre une taille d’émission de 25,28 actions lakh. Les investisseurs particuliers ont soumissionné 81 fois la part réservée, la part des investisseurs non institutionnels a été souscrite 19 fois et les investisseurs institutionnels qualifiés ont soumissionné 1,82 fois.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.