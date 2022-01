HP annonce un nouveau Chromebook Elite Dragonfly impressionnant au CES 2022

Que souhaitez-vous savoir

Au CES 2022, le Chromebook HP Elite Dragonfly a été annoncé. Le Chromebook Elite Dragonfly est le premier au monde à utiliser un trackpad tactile. Le prix n’a pas encore été révélé, mais l’Elite Dragonfly sera lancé en avril.

Ce n’est pas souvent qu’en regardant les fonctionnalités d’un Chromebook donné, vous êtes « wow ». Mais c’est exactement ce que le Chromebook HP Elite Dragonfly a fait, car il s’agit d’une option impressionnante qui ne manquera pas de se classer parmi les meilleurs Chromebooks de l’année.

Annoncé au CES 2022, le Chromebook HP Elite Dragonfly arbore un écran tactile de 13,5 pouces, mais vous avez le choix entre plusieurs configurations. En plus de votre écran brillant traditionnel avec 400 nits de luminosité, HP ajoute une option QHD avec une résolution de 2256 x 1504 et une autre qui arbore un écran antireflet pouvant atteindre jusqu’à 1 000 nits de luminosité.

Cette série de Chromebooks Dragonfly est alimentée par la série de chipsets Intel de nouvelle génération, dotée de graphiques Intel Evo intégrés. Des configurations sont disponibles avec jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de SSD, mais il existe également un emplacement pour carte microSD intégré si vous avez besoin d’encore plus de stockage.

Il y a beaucoup de ports à trouver ici, avec deux ports Thunderbolt 4, ainsi qu’un seul USB-A 3.2 Gen 2, HDMI, combo audio et même un emplacement pour carte SIM en option. Mais au lieu de se limiter au LTE, l’Elite Dragonfly peut être utilisé avec des cartes SIM 5G, vous offrant des vitesses de réseau plus rapides lorsque vous êtes en déplacement.

Comme vous vous en doutez, le Chromebook Elite Dragonfly est doté d’un écran articulé à 360 degrés qui peut se replier et être utilisé comme une tablette. Cela en fait un compagnon idéal pour ceux qui aiment prendre des notes manuscrites ou si vous devez signer quelques documents à l’aide du meilleur stylet Chromebook.

Mais quand vient le temps de travailler, HP a intégré quelque chose de vraiment unique et génial. Le Chromebook Elite Dragonfly est le premier Chromebook au monde à utiliser un trackpad haptique. Ce faisant, il est tout à fait plausible de penser que l’époque des trackpads moins que stellaires sur les Chromebooks est en train de disparaître.

Il sera certainement intéressant de voir à quel point ce Chromebook se compare à la récolte actuelle d’options, mais les choses semblent plutôt bonnes. HP a également intégré une batterie de 51 Wh, dotée de capacités de charge rapide, vous offrant 90 % en seulement 90 minutes de charge.

Les informations sur les prix n’ont pas encore été révélées, mais HP indique que le Chromebook Elite Dragonfly sortira en avril. Une fois que les détails sur les prix et la disponibilité auront été partagés, nous nous assurerons de fournir ces informations.

