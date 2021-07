HP apporte ses ordinateurs portables de jeu Victus 16 de nouvelle génération en Inde

HP a annoncé la disponibilité de ses derniers ordinateurs portables de jeu dans la gamme Victus 16. Pour rappel, ces ordinateurs portables ont été dévoilés globalement en mai. Avec ces ordinateurs portables, la société ajoute les derniers processeurs Intel 11e génération et les processeurs AMD Ryzen à sa gamme.

Les ordinateurs portables de la série HP Vitcus E sont alimentés par des processeurs AMD Ryzen tandis que les processeurs Intel de la série HP Vitcus D sont équipés d’un écran de 16 pouces et de GPU Nvidia GeForce RTX 30.

Plus important encore, ces ordinateurs portables sont livrés avec le logiciel Omen Gaming Hub qui ajoute des fonctionnalités axées sur les jeux telles que la sous-tension, le mode de performance, l’amplificateur de réseau et les éléments vitaux du système, etc.

Série HP Victus E, série HP Victus D – prix et disponibilité

En termes de disponibilité, les ordinateurs portables HP Victus E peuvent déjà être achetés sur Amazon India et sont disponibles à un prix de départ de Rs. 64 999 permettant aux utilisateurs de bénéficier des offres de vente Amazon Price Day en cours.

Alors que la série HP Victus D est disponible à un prix de départ de Rs. 74 999 et peuvent être achetés dans les magasins en ligne et hors ligne de Reliance Digital.

Série HP Victus E, série HP Victus D – spécifications et caractéristiques

Ces nouveaux ordinateurs portables de jeu Victus sont équipés d’un grand écran de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 300 nits, une lumière bleue Eyesafe 18 et un mécanisme de refroidissement basé sur un caloduc pour le garder au frais tout en jouant à des jeux graphiques intensifs.

La série HP Victus E peut être configurée avec des processeurs AMD Ryzen 5 5600H ou Ryzen 7 5800H, tandis que la série D est livrée avec une option des processeurs Intel 11e génération Core i5-11300H ou Core i7-11800H. Ceci est couplé à jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 extensible à 32 Go et à un stockage SSD jusqu’à 512 Go.

En termes de prouesses graphiques, la série HP Victus E offre aux utilisateurs la possibilité de choisir entre un GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go ou un GPU AMD Radeon RX 5500M. La série HP Victus D, en revanche, n’offre pas d’options similaires et n’est livrée qu’avec le GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go.

Les deux variantes fonctionnent sous Windows 10 et seront évolutives vers Windows 11 lorsqu’elles seront disponibles. HP a conçu une conception de flux d’air à cinq voies avec des évents plus grands et des ventilateurs plus grands qui ont des ailettes plus longues pour une meilleure efficacité thermique. Comme mentionné ci-dessus, le logiciel OMEN Gaming HUB fourni vous permet de modifier les modes de performances en fonction du type d’utilisation, d’utiliser un amplificateur de réseau et de surveiller les éléments vitaux du système. Vous bénéficiez également du système de haut-parleurs Bang & Olufsen dans les modèles d’ordinateurs portables de jeu HP Victus 16.

Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram pour les dernières mises à jour