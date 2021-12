HP commence la fabrication de produits PC à partir de l’usine de Chennai

HP fabrique désormais également des moniteurs d’affichage en Inde et est mieux placé pour répondre à la demande croissante de moniteurs d’affichage nécessaires au travail et à l’apprentissage hybrides.

Le géant mondial de la technologie HP a annoncé mercredi la fabrication locale de plusieurs produits PC, y compris des ordinateurs portables en Inde. HP a commencé à fabriquer divers modèles d’ordinateurs portables, de tours de bureau et de mini-ordinateurs de bureau dans les installations du fabricant sous contrat Flex à Sriperumbudur près de Chennai. Certains de ces produits sont éligibles au décret des marchés publics du gouvernement et seront disponibles sur le portail de la place de marché électronique du gouvernement (GeM) pour répondre aux demandes des services gouvernementaux et des autres clients.

Ketan Patel, MD, HP India Market, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante pour HP India vers une fabrication locale conforme au programme Make in India. Nous espérons jouer un rôle significatif dans la réalisation du rêve d’Aatmanirbar Bharat, en élargissant l’échelle et la portée de nos opérations de fabrication.

C’est la première fois que HP fabrique une telle gamme d’ordinateurs portables en Inde, avec des produits tels que les ordinateurs portables HP EliteBooks, HP ProBooks et HP G8. HP a également étendu ses ordinateurs de bureau commerciaux fabriqués localement en ajoutant divers modèles de mini-tours de bureau (MT), de mini-ordinateurs de bureau (DM), d’ordinateurs de bureau à petit facteur de forme (SFF) et une gamme de PC tout-en-un. Ces produits disposent à la fois d’options de processeurs Intel et AMD et s’adressent à un large éventail de segments de clientèle.

« HP a établi un partenariat étroit avec l’Inde depuis le début de ses opérations dans le pays. Alors que l’Inde faisait des progrès significatifs et mettait l’accent sur la transformation numérique, nous avons travaillé avec le gouvernement indien et les gouvernements des États dans leur mission d’autonomiser la vie de millions de citoyens et d’améliorer la qualité de vie des communautés », a déclaré Patel.

HP fabrique désormais également des moniteurs d’affichage en Inde et est mieux placé pour répondre à la demande croissante de moniteurs d’affichage nécessaires au travail et à l’apprentissage hybrides.

« Aujourd’hui, les PC sont plus essentiels que jamais, offrant des opportunités de « travailler, apprendre, gagner et se divertir ». Avec l’expansion de la fabrication locale, HP India sera en mesure de mieux répondre aux besoins de nos partenaires et clients », a ajouté Patel.

HP s’est associé à Flex pour fabriquer des ordinateurs de bureau commerciaux à partir d’août 2020. Depuis lors, HP a considérablement étendu ses opérations de fabrication. La proximité de l’installation Flex avec le port de Chennai améliore l’efficacité opérationnelle et la facilité d’approvisionnement en matières premières pour la fabrication d’ordinateurs portables et d’autres produits PC, a déclaré HP dans un communiqué.

