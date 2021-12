HP Envy 14 : c’est intelligent, élégant et extrêmement rapide

Certaines des fonctionnalités de sécurité offertes par HP Envy 14 incluent des obturateurs d’appareil photo physiques à commande numérique qui permettent aux utilisateurs d’éteindre leur appareil photo ou de savoir en un coup d’œil si leur appareil photo est allumé, évitant ainsi les problèmes de piratage.

De nombreux indiens achètent des ordinateurs portables ces jours-ci pour répondre à leurs besoins de travail à domicile et d’apprentissage à domicile. Le marché indien des ordinateurs portables devrait clôturer à 10 millions d’unités d’ici la fin de 2021, selon IDC. Une autre étude souligne que près de 80 % des ménages indiens n’ont qu’un seul ordinateur portable, ce qui a augmenté la demande d’unités individuelles. Bien qu’il existe de nombreuses marques en lice pour attirer l’attention des consommateurs, HP a toujours été un nom très apprécié en matière d’ordinateurs portables. Sondez plus loin et vous découvrirez quelques-unes des principales raisons. « Des spécifications et des fonctionnalités exceptionnelles », déclare un utilisateur potentiel, « HP est connu pour son innovation et est un leader du marché dans le segment des ordinateurs portables », déclare un autre, tandis qu’un autre utilisateur HP à long terme remarque : « La marque offre une grande quantité de l’accent mis sur la qualité et l’innovation, même le service après-vente est plutôt bon.

Lorsque nous avons reçu le tout nouvel ordinateur portable HP Envy 14 à des fins d’essai, franchement, nous avons été impressionnés par l’expérience PC fluide et polyvalente qu’il offrait. Si vous êtes nouveau dans la gamme HP Envy, permettez-moi de souligner que ces ordinateurs portables sont littéralement des studios personnels élégants, bien adaptés à un large éventail de consommateurs créatifs comme les photographes, les concepteurs, les vidéastes, les compositeurs de musique ou les illustrateurs. HP Envy 14 est alimenté par des processeurs Intel Core de 11e génération et des graphiques de conception Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q se combinent pour offrir un rendu plus rapide, une lecture transparente et un multitâche fluide.

Il est équipé d’une puissance optimale avec 16,5 heures d’autonomie et protège la santé de la batterie avec un optimiseur de batterie adaptatif. Notre unité d’essai (numéro de modèle : 14-eb0021TX) a un beau design que vous serez fier de transporter avec vous. Peu importe où le travail vous mène, à votre bureau à domicile ou au café, cet ordinateur portable peut être votre compagnon idéal. Voyons quelques-unes de ses principales caractéristiques.

L’ensemble de la configuration avec le réseau domestique était transparent et rapide. En fait, cet ordinateur portable HP prend vie assez rapidement. Il dispose d’un écran immersif de 14 pouces qui offre des couleurs bonnes et précises offrant aux utilisateurs une plus grande toile sur laquelle travailler. Il offre une expérience visuelle immersive avec un écran 16:10 qui offre une zone de visualisation 11% plus grande qu’un ordinateur portable 16:9 traditionnel. La meilleure partie : le HP Envy 14 offre aux utilisateurs un accès facile pour personnaliser les paramètres d’affichage en fonction du scénario créatif.

Le HP Envy 14 est doté d’un capteur thermique IR, de ventilateurs à lame mince et de caloducs pour garder le PC au frais tout au long de la journée. Il est équipé d’une puissance optimale pour jusqu’à 16,5 heures d’autonomie et protège la santé de la batterie avec l’optimiseur de batterie adaptatif. La puissance dynamique HP de l’Envy 14 répartit la puissance entre le processeur et le processeur graphique pour un flux de travail de créateur optimal. La machine est construite avec des haut-parleurs doubles HP et l’audio de Bang & Olufsen, offrant aux utilisateurs la possibilité de produire un contenu de haute qualité. En ce qui concerne la connectivité, vous pouvez alimenter et connecter jusqu’à trois écrans externes, et transférer des fichiers volumineux en un clin d’œil avec Thunderbolt 4 avec USBC offrant jusqu’à 4 fois le débit avec un taux de signal de 40 Gbit/s.

Certaines des fonctionnalités de sécurité offertes par HP Envy 14 incluent des obturateurs d’appareil photo physiques à commande numérique qui permettent aux utilisateurs d’éteindre leur appareil photo ou de savoir en un coup d’œil si leur appareil photo est allumé, évitant ainsi les problèmes de piratage. Il existe également des boutons dédiés pour allumer/éteindre facilement les microphones, afin que les utilisateurs n’aient pas à se soucier des personnes qui écoutent leurs conversations. De plus, il y a une connexion sécurisée et facile avec un lecteur d’empreintes digitales pour une protection supplémentaire afin de garder le contenu confidentiel.

En utilisation réelle, HP Envy 14 est apparu comme un ordinateur portable élégant, léger et puissant. Il est élégant et compact et un bon mélange de vitesse, d’efficacité et de puissance. J’ai entrepris mes tâches bureautiques habituelles, joué à quelques jeux gourmands en graphismes, regardé beaucoup de films et l’ordinateur portable ne déçoit pas du tout en ce qui concerne son fonctionnement global. Comme je l’ai dit plus tôt, il garantit une expérience PC fluide et polyvalente, la durée de vie de la batterie est également de premier ordre. En somme, il est idéal pour le travail de bureau, le streaming, la création de contenu et l’apprentissage à domicile. Hautement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES

Écran : 35,56 cm (14 pouces) de diagonale, WUXGA (1920 x 1200), IPS micro-edge, antireflet

Processeur : Intel Core i7-1165G7

Système d’exploitation : Windows 10 Familial Single Language 64

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 1650 Ti avec design Max-Q (4 Go GDDR6 dédiés)

Mémoire : 16 Go DDR4-3200 MHz RAM

Batterie : jusqu’à 16 heures et 30 minutes

Prix ​​​​de rue estimé: Commence à Rs 1,04,999

