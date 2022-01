HP Gaming double sur les ordinateurs de bureau pour le CES 2022

TL;DR

HP Gaming vient d’annoncer de nouveaux ordinateurs de bureau sous son parapluie Omen pour 2022. La nouvelle chambre Cryo ajoute une solution de refroidissement repensée pour une meilleure circulation de l’air. Vous pouvez désormais acheter une coque de bureau Omen et repartir de zéro.

HP a réussi un changement de marque impressionnant pour sa gamme d’ordinateurs de bureau de jeu Omen il y a quelques années à peine. Cela a commencé avec les ordinateurs portables phares tels que l’Omen 15, et maintenant c’est au tour des ordinateurs de bureau. Des présages de toutes tailles ont fait leur apparition au CES 2022, dans l’espoir de faire avancer l’idée de HP selon laquelle tout le monde peut être un joueur.

Le premier lancement est le grand et responsable Omen 45L de HP Gaming. Il présente la toute nouvelle Cryo Chamber, un compartiment situé au-dessus du boîtier principal du PC. La chambre cryo contient jusqu’à un refroidisseur de liquide AiO de 360 ​​mm et aspire l’air ambiant pour le refroidissement plutôt que de faire circuler l’air dans le boîtier lui-même.

Au-delà du système de refroidissement mis à jour, l’Omen 45L propose un GPU Nvidia GeForce RTX 3090 avec jusqu’à 24 Go de mémoire GDDR6X.

Si vous préférez le réglage AMD, HP Gaming propose jusqu’à un GPU Radeon RX 6700 XT et un processeur Ryzen 9 5900X. Le meilleur processeur Intel est un Core i9-12900K de 12e génération. La propriété d’HyperX par HP signifie que la machine offre jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 4 To de stockage SSD WD Black. Le nouveau boîtier ATX 45L vous permet également de construire votre PC Omen à partir de zéro pour la première fois.

Le HP Omen 45L sera lancé le 5 janvier 2022, pour 1 899 $.

Autres annonces HP Gaming

HP Gaming a également rafraîchi son Omen 25L, bien qu’il soit livré sans un coup de poing Cryo Chamber. Au lieu de cela, il est livré avec la toute première option de couleur blanche céramique en option et un panneau latéral en verre trempé. L’Omen 25L est une question de style mais offre toujours des côtelettes de jeu avec jusqu’à un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6700 XT. Il est complété par les processeurs Intel Core i7 de 12e génération.

Vous pouvez vous procurer le HP Omen 25L dans Spiring 2022 avec les prix à venir.

Le message selon lequel tout le monde peut être un joueur signifie que tout le monde n’a pas un budget de jeu approprié. C’est là qu’intervient la gamme Victus de HP Gaming. Le nouveau Victus 15L est la première offre de bureau de la branche, et il apporte des composants internes légèrement plus légers. Vous pouvez choisir jusqu’au GPU GeForce RTX 3060 Ti ou Radeon RX 6600 XT. La gamme de jeux économiques de HP se termine par le processeur Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7 5000G de 12e génération avec jusqu’à 32 Go de RAM.

Il sera lancé en février 2022, avec des prix à venir.

Enfin, le moniteur Omen 27U 4K offre un endroit pour mettre votre PC de jeu à l’épreuve. C’est le premier moniteur HDMI 2.1 de HP Gaming, et il est prêt à brancher et à jouer avec les consoles de nouvelle génération. La résolution 4K est nette, tandis que le taux de rafraîchissement de 144 Hz est conforme à la norme sans cesse croissante sur le marché aujourd’hui. HP a ajouté la technologie AMD FreeSync Premium Pro et des micro-cadres à quatre côtés pour minimiser les distractions extérieures.

Le moniteur sera lancé au printemps 2022 pour 699 $.

commentaires