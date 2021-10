Le court métrage – centré dans un monde futuriste, donne vie aux compétences développées par le jeu et montre que les joueurs sont de meilleurs humains

HP a lancé sa première campagne « Gamerkind, l’humanité a besoin de vous » mettant en avant le portefeuille OMEN. À travers cette campagne, HP a l’intention de mettre l’accent sur les compétences de vie que procure le jeu et de célébrer la passion des joueurs pour le jeu tout en remettant en question les stéréotypes culturels.

Les amateurs de jeux sont bloqués au sous-sol depuis bien trop longtemps en Inde, a déclaré Prashant Jain, directeur marketing du marché HP Inde. «Malgré les recherches qui ont prouvé à maintes reprises que le jeu aide à développer des compétences telles que la concentration, le multitâche, la précision, etc. OMEN est fier de défendre les joueurs et de reconnaître leur passion pour l’esport. Nous voulons déclencher des conversations significatives sur le jeu et sur la façon dont il vous rend meilleur. »

HP a également sorti son nouveau court métrage intitulé « Better Human » avec Boman Irani. Le film se concentre sur le « centre pour une meilleure humanité » – un centre futuriste où les joueurs développent leurs compétences grâce au jeu. Le protagoniste du film – le directeur du centre pour une meilleure humanité est joué par l’acteur de Bollywood Boman Irani – un non-joueur, mais un adepte du jeu. Le rôle d’Irani met en évidence les compétences que les joueurs développent grâce au jeu – concentration, multitâche et réflexes, entre autres. Il souligne également qu’en raison de ces compétences, les joueurs font de meilleurs humains et ce sont eux dont nous avons besoin pour aider l’humanité à atteindre le prochain niveau de progrès.

Le paysage du jeu en Inde s’est développé au cours des deux dernières années. Cependant, le jeu en Inde est davantage considéré comme un passe-temps, les joueurs indiens minimisant leur passion pour le jeu, en grande partie en raison de facteurs sociétaux. Le rapport HP India Gaming Landscape Report 2021 a révélé les différents rôles que joue le jeu, tels que l’aide au développement des compétences, le multitâche, l’amélioration de la santé mentale et l’amélioration de la prise de décision. Selon les résultats, plus de 90 % des personnes acceptent d’explorer davantage d’opportunités de jeu ou de travailler dans l’industrie du jeu. En plus de cela, plus de 92% des répondants ont convenu que le jeu aide à soulager la pression du travail / des études tout en réduisant le stress et en induisant des sentiments positifs.

Lire aussi : La nouvelle campagne « Make Space for New » de HomeTown promet de donner du style aux maisons pour chaque occasion

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.