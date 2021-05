HP lance la gamme d’ordinateurs portables de jeu grand public “ Victus ” pour affronter les modèles de la série G de Dell et les modèles IdeaPad de Lenovo

Le nouveau modèle Victus devrait être disponible le mois prochain via HP.com et d’autres détaillants.

Vendredi, HP a lancé une nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu Victus conçue pour apporter certains des matériels et fonctionnalités haut de gamme de sa gamme Omen premium existante à un prix plus grand. Fondamentalement, Victus est la réponse de HP aux ordinateurs portables Dell de la série G et IdeaPad de Lenovo. De plus, HP a équipé ses ordinateurs portables Omen 16 et 17 de processeurs Intel Core de 11e génération et de nouveaux GPU Nvidia GeForce.

Prix ​​et spécifications de la HP Victus 16

Le premier ordinateur portable de la gamme Victus sera le Victus by HP 16 avec un prix de départ de 799 $. Il sera disponible dans les configurations Intel et AMD. HP affirme que le boîtier du haut-parleur et la base inférieure du châssis de cet ordinateur portable ont été construits avec du plastique océanique recyclé. D’autres parties de l’ordinateur portable, telles que les boîtes extérieures et les coussins en fibre, sont également fabriquées à partir de matériaux recyclés ou issus de sources durables.

L’ordinateur portable est livré avec un écran QHD de 16 pouces, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et occupe une empreinte à peu près de la taille d’un ordinateur portable de 15 pouces pour une portabilité accrue et la technologie EyeSafe à faible lumière bleue. L’ordinateur portable a jusqu’à 32 Go de RAM et comprend les options de processeur Intel Core i7-11800H ou AMD Ryzen 7 5800H. L’ordinateur portable est également livré avec le GPU Nvidia GeForce RTX 3060.

Pour son disque SSD, HP Victus dispose à la fois d’un double SSD prenant en charge les options RAID et SSD de 1 To. On peut également opter pour la mémoire Intel Optane. Le hub de jeu Omen est préinstallé sur l’ordinateur portable. Pour la dissipation thermique, il dispose de larges évents arrière, d’une conception à quatre caloducs et d’un flux d’air à cinq voies. Ses autres fonctionnalités sont le mode performance, les fonctions vitales du système, la sous-tension et le booster de réseau.

HP Omen 16, HP Omen 17 prix, spécifications

Le rafraîchissement d’Omen 16 sera au prix de 1049,99 $ tandis que le rafraîchissement d’Omen 17 sera de 1369,99 $. Omen 17 peut être configuré avec un processeur Intel Core i9 -11900H et un GPU Nvidia GeForce RTX 3080, mais Omen 16 sera livré avec Intel Core i7-11800H ou AMD Ryzen 9 5900HX et Nvidia GeForce RTX 3070 GPU.

Les Omen 16 et 17 ont un taux de réponse de 3 millisecondes, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un écran QHD IPS avec une couverture sRGB de 100%. Les deux ont 32 Go de RAM, jusqu’à deux SSD NVMe PCIe Gen 4 de 1 To dans une carte d’extension de mémoire RAID. Les options de connectivité en option sont le Wi-Fi 6E, le port Thunderbolt 4 pour les modèles Intel Optane. Les deux ordinateurs portables sont dotés d’une protection oculaire certifiée TUV Rheinland, d’un éclairage RVB par touche et d’une intégration Omen Gaming Hub Light Studio.

Les HP Omen 16 et 17 actualisés seront disponibles en juin en ligne via le site Web officiel de HP et Best Buy.

Prix ​​et spécifications du moniteur de jeu HP Omen 25i

HP a également lancé un moniteur de jeu, Omen 25i avec la certification EyeSafe. Il dispose d’un écran IPS Full HD (1920 x 1080), d’un temps de réponse de 1 ms, d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, d’un VESA DisplayHDR 400, d’une luminosité de 400 nits, d’un DCI-P3 à 100% et d’une couleur 8 bits. Les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro sont toutes deux disponibles sur ce moniteur.

Le moniteur de jeu est au prix de 349,99 $ et sera disponible sur le site en ligne de HP et chez d’autres détaillants.

