HP lance les ordinateurs portables de jeu « Victus » de nouvelle génération en Inde : prix, spécifications et tout ce qu’il faut savoir

Victus par HP 16 en Inde : HP a annoncé le lancement de son ordinateur portable de jeu de nouvelle génération « Victus » en Inde. Oui, ça se passe. La réponse de HP aux ordinateurs portables Dell de la série G et IdeaPad de Lenovo arrive maintenant en Inde. L’ordinateur portable de 16 pouces, qui serait disponible dans les couleurs Mica Silver et Performance Blue, serait fabriqué en plastique recyclé post-consommation lié à l’océan. L’ordinateur portable serait disponible avec deux options de processeur différentes – AMD et Intel. Pour les ordinateurs portables, HP a actualisé son portefeuille de jeux Omen, a-t-il déclaré. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle gamme.

Victus par HP 16 : Caractéristiques et spécifications

L’ordinateur portable de 16 pouces serait disponible en deux options de processeur : les processeurs mobiles AMD Ryzen 5 5600H et Ryzen 7 5800H ou les processeurs Intel 11th Gen 11300H et Intel CoreTM i7-11800H. L’ordinateur portable AMD aurait des graphiques alimentés par des options GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTXTM 3060 6 Go et AMD Radeon RX 5500M, tandis que la variante Intel aurait des graphiques alimentés par un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTXTM 3060 6 Go.

La mémoire des ordinateurs portables pourrait atteindre 16 Go et serait extensible jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 dans les deux variantes, tandis qu’en ce qui concerne le stockage, les ordinateurs portables auraient 512 Go de stockage PCIe. L’ordinateur portable Mica Silver est alimenté par AMD, tandis que la couleur Performance Blue est destinée aux ordinateurs portables Intel. L’ordinateur portable a également été équipé d’un écran FHD IPS 144 Hz.

Victus par HP 16 : Prix et disponibilité

Alors que les ordinateurs portables Victus by HP série E, qui sont alimentés par un processeur AMD seraient disponibles à l’achat sur Amazon India pour un prix de départ de Rs 64 999, les ordinateurs portables Inter-powered Victus by HP D series seraient disponibles sur les magasins Reliance Digital dans le semaines à venir pour un prix de départ de Rs 74 999.

