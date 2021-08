HP lance les ordinateurs portables Envy 14 et 15 centrés sur les créateurs en Inde : spécifications, prix, tout ce qu’il faut savoir

Les deux ordinateurs portables présentent un design minimaliste et seront disponibles dans un seul coloris, c’est-à-dire argent.

HP lance aujourd’hui les ordinateurs portables Envy 14 et Envy 15 en Inde à un prix de départ de Rs 1 04 999. Ce sont des machines centrées sur les créateurs conçues dès le départ pour offrir un affichage fidèle à la réalité, des performances et une connectivité rapides avec un refroidissement dédié et jusqu’à 16,5 heures d’autonomie. Parallèlement aux ordinateurs portables Envy 14 et 15, HP lance également une initiative appelée HP Creators’ Garage pour aider les créateurs en herbe à se connecter et à collaborer avec des experts afin d’améliorer davantage leurs compétences et leur portée.

HP Envy 14, Envy 15 Inde prix, disponibilité

L’Envy 14 commence à Rs 1 04 999. L’Envy 15 à Rs 1 54999. Les deux ordinateurs portables seront disponibles à l’achat en ligne ainsi que hors ligne dans les magasins HP World, la boutique en ligne HP, Reliance, Croma, Amazon et Flipkart.

HP Envy 14, Envy 15 spécifications et fonctionnalités

Comme mentionné précédemment, l’Envy 14 et l’Envy 15 sont conçus pour les créateurs. Par conséquent, leur principale caractéristique est l’affichage. HP revendique une précision des couleurs « la meilleure de sa catégorie » avec un étalonnage d’usine à 100 % dès la sortie de la porte et un Delta E inférieur à deux avec une prise en charge de 100 % sRGB. Les deux machines sont dotées d’un revêtement antireflet et d’une luminosité maximale de 400 nits. Un rapport hauteur/largeur de 16:10 permet quant à lui de remplir plus de contenu à l’écran pour les tâches de productivité.

L’Envy 14 contient des graphiques Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. L’Envy 15 dispose d’un GPU GeForce RTX 3060 Max-Q plus puissant. Les deux machines sont alimentées par des processeurs Intel Core de 11e génération. HP dit qu’il associe ce matériel à un “refroidissement de classe de jeu” avec des thermiques dédiés, y compris un capteur thermique IR, jusqu’à deux ventilateurs et des caloducs. Les deux ordinateurs portables sont conçus pour offrir jusqu’à 16,5 heures d’autonomie sur une seule charge. La charge rapide est prise en charge.

Dernier point mais non le moindre, les ordinateurs portables Envy 14 et 15 peuvent se connecter à jusqu’à 3 écrans externes via leur Thunderbolt 4 avec des ports de type C offrant jusqu’à « 4x le débit avec un débit de signal de 40 Gbit/s ».

L’ensemble est complété par deux haut-parleurs, une webcam Wi-Fi 6, 720p avec un obturateur physique à commande numérique et un lecteur d’empreintes digitales dédié.

Les deux ordinateurs portables présentent un design minimaliste et seront disponibles dans un seul coloris, c’est-à-dire argent.

