HP lance Pavilion Aero, son ordinateur portable grand public le plus léger d’Inde : spécifications, prix, tout ce qu’il faut savoir

Le modèle d’entrée de gamme avec AMD Ryzen 5 5600U est au prix de Rs 79 999.

HP lance aujourd’hui le Pavilion Aero, son ordinateur portable grand public le plus léger en Inde. L’Aero pèse un peu moins de 1 kg et pourtant, il contient beaucoup de puissance dans son châssis compact en aluminium magnésium. Fondamentalement, il s’agit d’une version plus premium du Pavilion 13 que nous avons examiné récemment. Le nouvel ordinateur portable apporte de nombreuses améliorations, notamment un écran 16:10 plus lumineux, des processeurs AMD et une multitude d’options de couleurs, notamment le blanc céramique, l’argent naturel et l’or rose. Je suis vraiment curieux de connaître la durée de vie de sa batterie.

Cela dit, il est impressionnant de constater qu’en dépit d’avoir apporté tant de mises à niveau, HP a fixé le prix de l’Aero de manière très, très agressive. Le Pavillon est un produit grand public après tout. Le modèle d’entrée de gamme avec AMD Ryzen 5 5600U est au prix de Rs 79 999. Ceux qui recherchent une machine encore plus puissante et sont prêts à faire des folies peuvent choisir un Aero alimenté par AMD Ryzen 7 5800U pour Rs 94 999.

Lire aussi | Examen de l’ordinateur portable HP Pavilion 13 (BB0075TU) : look élégant, performances fiables à un prix abordable

Conception et fonctionnalités de l’ordinateur portable HP Pavilion Aero

Le grand USP de l’Aero est sa conception et son facteur de forme. Il ressemble exactement au Pavilion 13 (2021), mais remplace le plastique par du métal et introduit une multitude de nouvelles options de couleurs, notamment le blanc, le ruban et l’or rose. Il ne pèse que 970g.

Le panneau reçoit également un rafraîchissement bien nécessaire. Comme le Pavilion 13, l’Aero est également un ordinateur portable de 13,3 pouces avec une résolution de 1080p mais il peut devenir plus lumineux (400 nits), est apparemment plus fidèle aux couleurs (100 % sRGB) et il a un nouveau rapport hauteur/largeur 16:10 qui devrait aide dans les tâches de productivité. De plus, il a des lunettes plus minces impliquant un rapport écran / corps de près de 90%.

Sous le capot, l’Aero contient un processeur Ryzen 5 5600U ou Ryzen 7 5800U avec carte graphique Radeon intégrée. Il est associé à 16 Go de RAM DDR4-3200 MHz et à un SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go. Les options de connectivité incluent 1 SuperSpeed ​​USB Type-C 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge), 2 SuperSpeed ​​USB Type-A 5 Gbps, 1 HDMI 2.0, 1 smart pin AC et un combo casque/microphone. L’ordinateur portable est conçu pour offrir jusqu’à 10 heures et 30 minutes d’autonomie.

L’ensemble est complété par deux haut-parleurs, le Wi-Fi 6, une webcam 720p et un lecteur d’empreintes digitales dédié.

Le Pavilion Aero exécute Windows 10 Home dès le départ et pourra être mis à niveau vers Windows 11 plus tard cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.