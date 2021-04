HP Municipal Election 2021 Live News: Mises à jour en direct des sondages électoraux de la Société municipale de l’Himachal Pradesh, vote des élections locales de l’Himachal Pradesh en direct

Société municipale de l’Himachal Pradesh et élections de Nagar Panchayat 2021

Mises à jour en direct des élections municipales de l’Himachal Pradesh 2021: Le scrutin pour quatre corporations municipales et six panchayats de Nagar dans l’Himachal Pradesh a commencé et se poursuivra jusqu’à 16 heures. Immédiatement après la fin du scrutin, le dépouillement des votes sera effectué et les résultats seront déclarés le même jour. Le 13 mars, la commission électorale d’État avait notifié le calendrier des quatre corporations municipales – Dharamshala, Mandi, Palampur et Solan – et six panchayats – Ani, Chirgaon, Nerwa, Nirmand, Kandaghat et Amb Nagar.

À l’exception de Dharamshala, les quatre corporations municipales et les six nagar panchayats sont nouvellement créées et vont aux urnes pour la première fois. La société municipale de Dharamshala a été créée par le gouvernement du Congrès en 2015.

