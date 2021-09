HP ProBook 635 Aero G7 : beaucoup de puissance dans un boîtier mince

Le nouveau HP ProBook 635 Aero G7 a été conçu en gardant à l’esprit les besoins spécifiques des PME, des entrepreneurs et des professionnels mobiles qui constituent une composante essentielle de l’économie indienne.

Les petites et moyennes entreprises (PME) se comportent davantage comme des consommateurs que comme des entreprises. Ils peuvent avoir des budgets plus petits, mais la majorité d’entre eux déploient les dernières technologies comme outil stratégique pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Le rapport HP Asia SMB Outlook 2020 contient des informations intéressantes sur l’importance de la technologie pour l’écosystème indien des PME. Il révèle que les PME en Inde misent sur la transformation numérique pour rebondir après l’impact de Covid. De plus, 75 % des entreprises interrogées pensent que l’adoption du numérique est essentielle ou très importante pour leur succès. Le nouveau HP ProBook 635 Aero G7 a été conçu en gardant à l’esprit les besoins spécifiques des PME, des entrepreneurs et des professionnels mobiles qui constituent une composante essentielle de l’économie indienne.

Le HP ProBook 635 Aero est un ordinateur portable professionnel standard conçu pour répondre aux besoins des entreprises à l’ère du travail à distance. Nous utilisons une unité d’essai depuis maintenant quinze jours; c’est un compagnon de travail élégant, et la meilleure partie est que HP (dans sa nouvelle innovation) a cherché à offrir des expériences haut de gamme aux professionnels mobiles qui naviguent sur des lieux de travail hybrides.

Inutile de dire qu’il a fait un excellent travail à cela. Le ProBook 635 Aero G7 est une machine idéale pour une expérience PC fluide et polyvalente. Je pense qu’il s’agit d’une centrale mobile conçue pour répondre aux exigences des journées de travail multitâches et multiplaces en combinant une connectivité sans effort, une sécurité intégrée et des performances puissantes dans un facteur de forme ultra-léger. L’ordinateur portable a une longue durée de vie de la batterie allant jusqu’à 23 heures ; il peut charger jusqu’à 50 % d’autonomie en seulement 30 minutes de charge.

Hors de la boîte, le ProBook 635 Aero est un ordinateur portable léger, extrêmement portable et élégant qui se présente dans un beau design que vous serez fier de transporter avec vous. Cet ordinateur portable professionnel de 13,3 pouces doté d’un écran attrayant, d’un processeur AMD Ryzen 5 5600U, d’une excellente autonomie et de fonctions de sécurité suffisantes vous permettra de rester productif partout.

Les prix commencent à Rs 74 999 ; nous examinons certaines de ses caractéristiques et de ses performances.

Le ProBook 635 Aero est le premier ProBook construit avec un alliage de magnésium qui combine la légèreté du magnésium et la résistance et l’élégance de l’aluminium. Construit avec un châssis tout en métal et des bords aérodynamiques, le ProBook 635 Aero donne une touche premium, compacte et robuste. Les utilisateurs peuvent voir beaucoup plus avec sa visibilité étendue avec un rapport écran/corps de 86,2 % rendu possible par le cadre supérieur ultra-mince de 9,5 mm et les cadres latéraux de 4,28 mm. Il est idéal pour les professionnels mobiles travaillant et collaborant dans des lieux de travail hybrides. Il est doté d’un clavier rétroéclairé, silencieux et confortable, résistant aux éclaboussures, travailler ici est un jeu d’enfant.

Sous le capot, le HP ProBook 635 Aero est alimenté par un processeur mobile AMD Ryzen 4000 Series (AMD Ryzen 5 5600U) avec AMD Radeon Vega Graphics intégré. Avec jusqu’à 8 cœurs, le processeur puissant est conçu pour offrir des performances rapides et réactives, une autonomie impressionnante et une gérabilité avancée pour augmenter les capacités d’un ordinateur portable ultrafin. Il y a 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go), 2 emplacements de mémoire SODIMM et un SSD PCIe NVMe de 512 Go, suffisamment pour contenir tous vos projets et les maintenir à la vitesse supérieure. Les utilisateurs professionnels peuvent également étendre leurs investissements en mettant à niveau le stockage jusqu’à 1 To et configurable jusqu’à 32 Go avec une mémoire double canal évolutive chaque fois que leurs besoins changent.

Le ProBook 635 Aero est équipé pour garantir que les professionnels mobiles restent efficaces, se déplaçant entre différents environnements de travail. En ce qui concerne les ports et la connectivité, il y a USB-C 3.1 Gen2, (2) USB 3.1 Gen1 (une charge), HDMI 2.0, casque et fente de verrouillage de sécurité nano afin que les professionnels mobiles aient ce dont ils ont besoin pour se connecter et se connecter.

Avec HP QuickDrop, les utilisateurs peuvent transférer sans fil des documents, des photos et des vidéos, des sites Web, des adresses et plus encore entre les appareils, éliminant ainsi le besoin d’envoyer des e-mails juste pour déplacer des informations entre les appareils. Les utilisateurs peuvent également accéder à une vitesse gigabit rapide et fiable lors du transfert de fichiers entre deux appareils connectés au même routeur.

Une suite complète de fonctions de sécurité protège l’appareil. Par exemple, HP Sure View Reflect permet aux utilisateurs de travailler en toute discrétion. Son écran de confidentialité réfléchissant teinté cuivre est considéré comme l’écran de confidentialité le plus avancé au monde dans sa catégorie et est deux fois plus efficace que la concurrence dans les environnements lumineux et sombres. La caméra de confidentialité HP, située dans le cadre supérieur, peut être physiquement fermée pour éviter les vidéoconférences accidentelles et garder les utilisateurs à l’abri des attaques malveillantes.

Points clés à retenir : en travaillant et en apprenant à domicile en raison de la pandémie, beaucoup d’entre nous ont été confrontés à de graves crises d’ordinateurs portables. Si vous envisagez un nouvel achat, le ProBook 635 Aero peut être un bon choix. Il s’agit d’un ordinateur portable élégant, compact et puissant doté d’un écran attrayant, d’un processeur puissant pour des performances PC fluides et polyvalentes, d’une grande autonomie de batterie et de fonctions de sécurité suffisantes pour vous permettre de rester productif n’importe où. Hautement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 30,76 x 20,45 x 1,79 cm (L x P x H)

Écran : 33,78 cm (13,3 pouces) de diagonale, FHD (1920 x 1080), écran IPS

Processeur : AMD Ryzen 5 5600U

Système d’exploitation : Windows 10 Professionnel 64

Mémoire : 8 Go de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go)

Stockage : SSD PCIe NVMe 512 Go

Graphiques : AMD Radeon Graphics

Batterie : HP Long Life 3-cell, 53 Wh Li-ion

Prix ​​public estimé : Rs 74 999 à partir de

