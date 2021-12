HP Spectre x360 2021, analyse et avis | La technologie

Bien qu’il existe plusieurs marques qui créent des ordinateurs convertibles, quand on parle d’appareil haut de gamme, les synonymes sont Lenovo avec son Yoga et HP avec le Spectre.

Ce sont des ordinateurs portables qui non seulement montent le matériel le plus à la pointe -ou le font généralement-, mais qui ont également des matériaux de qualité supérieure et des conceptions audacieuses ou, du moins, différentes.

C’est le cas du HP Spectre x360 que nous analysons ci-dessous, un cabriolet 13,3″ qui attire l’attention pour ses caractéristiques, mais surtout pour un design qui est l’un des plus premium que nous ayons eu en 2021.

HP Spectre x360Dimensions30,6 x 19,4 x 1,7 | 1,27 kgSystème d’exploitationWindows10 | Extensible vers Windows 11 Processeur Intel Core i7-1165G7 RAM 16 Go LPDDR4X Stockage 512 Go NVMe | Accéléré par la carte graphique Intel Optane 32 Go Taille de l’écran Intel Iris Xe 13,3 » | Panneau IPS FullHD 1920 x 1080 pixels | Tactile | Finition brillante Connectivité sans fil / réseau Wi-Fi 6 | Connecteurs Bluetooth 5.0 Data / A / VUSB 3.0 | 2 x Thunderbolt 4 | Prise casque | Lecteur MicroSD PrixÀ partir de 999 euros sur Amazon

Sections de révision HP Spectre x360:

Cabriolet haut de gamme avec fusées éclairantes haut de gamme

Comme je dis, le design est la marque de fabrique du HP Spectre. Nous avons un ordinateur portable très soigné dans tous les aspects, des matériaux aux dimensions.

Il est fait d’aluminium et la couverture est très jolie avec ce logo HP Ce que je trouve magnifique et, de loin, le plus beau du marché.

C’est une opinion personnelle, bien sûr, mais ce sont quatre lignes droites de tailles différentes qui composent ce « HP » si reconnaissable et auquel la finition chromée a fière allure.

L’ensemble est très agréable au toucher et est extrêmement portable grâce à son épaisseur de 17 millimètres et un poids de 1,3 kg.

Dans un ordinateur portable comme celui-ci, et en plus du 13″, la question des ports est généralement un peu complexe, mais je dois dire que nous sommes servis. Sur le côté droit, nous avons un USB-C Thunderbolt 4 à côté d’un lecteur de carte microSD.

J’apprécie qu’il y ait cette microSD, vraiment, mais depuis qu’elles sont mises, elles mettent un lecteur SD complet car c’est celui que les professionnels qui éditent des vidéos ou des photos utilisent. Mais bon, mieux que rien.

ETDans le coin arrière droit, nous avons un autre USB-C Thunderbolt 4 Et les deux ports peuvent être utilisés pour charger l’ordinateur portable. Nous avons également un bouton physique pour couvrir la webcam, une option de sécurité qui ne fait jamais de mal.

Sur le côté gauche, nous avons un USB-A avec un capuchon en raison de l’espace disponible limité dont dispose la norme 3.0. On retrouve également la prise casque et dans le coin gauche le bouton power. La première fois, j’ai eu du mal à le trouver, si je vous dis la vérité.

La sortie d’air chaud est située dans la zone des charnières au dos et si on retourne le portable, on a deux larges branches en caoutchouc, une grille d’entrée d’air froid et les haut-parleurs.

Le point fort, ce sont les charnières, évidemment, puisqu’elles permettent de faire pivoter l’écran pour avoir trois expériences en une – ordinateur portable, tente ou mode exposition et la ‘tablette’, économisant les distances-. Et il faut dire que cet écran est à la hauteur, même s’il a un « mais » important.

Écran polyvalent avec de bonnes couleurs, mais aussi avec de nombreux reflets

Comme je l’ai dit, le panneau est attendu dans un appareil de cette catégorie. Il s’agit d’une dalle IPS de 13 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels.. Tout cela dans des cadres de très, très petite taille.

La densité est plus que satisfaisante de 166 pixels par pouce et l’affichage du contenu est excellent grâce à un niveau de contraste très élevé qui laisse des couleurs vives et des noirs profonds.

Pour éditer des photos et afficher du contenu, j’ai trouvé le calibrage de l’écran optimal dans la plage de P3 pris en charge.

La dalle est tactile et cela facilite beaucoup les choses dans certains processus, comme le défilement dans les applications ou la sélection d’une zone dans une photo par exemple, mais cela donne aussi une dimension différente à ce portable en pouvant l’utiliser comme s’il était un comprimé (un comprimé de 1,3 kg, mais bon).

Le niveau de luminosité est de 400 nits satisfaisant, mais il y a un « mais » important : la finition du panneau. Et, nous avons un panneau brillant ou brillant qui reflète beaucoup, beaucoup.

Si nous l’avons en mode ‘tente’ nous verrons une partie du tableau (selon l’angle sous lequel nous regardons, bien sûr) et c’est l’amant à la fois des empreintes de pas et des reflets d’une fenêtre ou d’un plafonnier.

Dans ce sens, un peu plus de brillance n’aurait pas fait de malainsi qu’un revêtement antireflet dans cette finition brillante.

De leur côté, les enceintes sont tout à fait « normales ». En ce sens, peu de portables de cette gamme avec Windows nous surprennent et le Spectre x360 offre un bon niveau de volume sans distorsion, mais une expérience un peu plate.

De plus, les graves sont très flous du fait à la fois des haut-parleurs eux-mêmes et de leur emplacement au bas de l’équipement avec très peu de distance entre eux et la table sur laquelle on le supporte.

Des performances convaincantes, même si nous aimerions qu’elles soient un peu plus agressives

Dans les tripes on retrouve un processeur Intel avec l’architecture Intel EVO. Il s’agit de Intel Core i7-1165G7 Il possède quatre cœurs et huit threads à 2,8 GHz et un turbo à 4,7 GHz.

Il est accompagné de 16 Go de RAM et le GPU est l’Intel Iris Xe. C’est une très bonne configuration car, surtout, elle est solvable pour le travail au quotidien et on va même pouvoir jouer à quelques jeux vidéo sur des titres « bas » ou plus anciens.

Nous vous laissons les résultats des tests synthétiques :

HP Spectre x360MSI Prestige 14 EVOHuawei MateBook X Pro 2021 Huawei MateBook X Pro 2020 Huawei MateBook D15 2021Microsoft Surface Laptop 4Processor | RAMIntel Core i7-1165G7 | 16 Go Intel Core i7-1185G7 | 16 Go Intel Core i7 1165G7 | 16 Go Intel Core i7-10510U | 16 GoIntel Core i5-1135G7AMD Ryzen 7 Surface Edition (4980U) | 16 GBGeekbench 4 Single 6 612 points 6 566 points 5 973 points 4 812 points 5 988 points 4 537 pointsGeekbench 4 Multi 16 184 points 22 468 points 14 790 points 14 961 points 18 322 points23 495 pointsGeekbench 5 Single 1 457 points 1 543 points 1 413 points751 points1 386 points1053 pointsGeekbench 5 Multi3 794 points5 800 points4 104 points3336 points 4 512 points6 543 pointsPC Mark 104 308 points 4 580 points 4 443 points 3 861 points 4 551 points 4 676 points CPU CineBench R15 – OpenGL 394 points | 83,07 ips1 000 points | 102,4 fps660 points | 94,62 ips446 points | 76,53 fps853 points | 83,81 ips1495 points | 65,26 ips CinemaBench R20 1 322 points 2 417 points 1 536 points-1 746 points 3 551 points

Et, comme vous pouvez le voir, la 1165G7 est une puce très… instable. Ce n’est pas que les performances soient irrégulières dans cet équipement, mais que cela dépend beaucoup du fabricant qui le monte, on peut voir des performances meilleures ou pires et, bien sûr, il est loin derrière le 1185G7 que nous avons vu dans les ordinateurs portables comme le MSI Prestige 14 EVO.

Dans les tâches de bureautique et de retouche photo vous n’aurez aucun problème, mais pour le prix du matériel et sa gamme, il aurait été bien d’avoir un peu plus de puissance brute.

Et j’aurais aussi aimé trouver un SSD un peu plus rapide.

Nous avons un lecteur de 512 Go soudé (la RAM et le stockage sont fixes et ne peuvent pas être étendus) qui a une vitesse de lecture suffisante, mais avec une écriture que nous aimerions être plus rapide.

Et attention car les problèmes de température de l’Intel affectent aussi ce modèle ‘rogné’ avec températures qui dépassent 90º quand nous demandons à l’équipe un peu plus de canne.

Cela provoque le démarrage du ventilateur et, lorsque nous sommes dans cette plage de température, vous pouvez entendre clairement « souffler ».

Bonne expérience pour créer du contenu et avec un écran tactile que j’ai fini par beaucoup utiliser

Ce que j’ai adoré c’est le clavier et le touchpad. L’ordinateur portable ne pourrait pas être mieux utilisé et notre modèle a le clavier ANSI, ce qui signifie que vous allez devoir vous habituer à la fois à la touche entrée d’une rangée et à des symboles déplacés dans la rangée de chiffres.

Les touches ont une bonne sensation et une bonne taille et je trouve que le son et la frappe et sa course sont satisfaisants. La vérité est que, en écrivant beaucoup sur cet ordinateur portable, je n’ai eu aucune plainte.

Le clavier est rétro-éclairé en blanc et le touchpad est précis, très panoramique, et de bonne taille.

D’un autre côté, comme je l’ai dit, que l’écran soit tactile ouvre un nouveau monde de possibilités en permettant d’effectuer certaines actions directement dans l’application dans laquelle nous sommes, mais oui, préparez-vous à avoir le panneau plein de « empreintes digitales » .

Pour compléter, nous avons un bon lecteur d’empreintes digitales qui n’est pas celui du Honor ou du Huawei, mais qui remplit plus que sa fonction et système Windows Hello IR.

Autonomie surprenante malgré la taille de la ‘batterie’

Un point sur lequel les portables Windows ne se démarquent généralement pas est celui de l’autonomie due à la fois à l’optimisation du logiciel et à ce que consomment les processeurs. Ici, cependant, nous avons une batterie qui, avec ses 3 744 mAh, parvient à surprendre.

Il est capable d’offrir une puissance de 60 Wh et prend une grande partie de l’intestin de l’ordinateur portable. Évidemment, il existe plusieurs modes de performances, mais avec le profil par défaut lorsque vous débranchez l’USB de charge, j’ai atteint environ huit heures de vie.

De la retouche photo avec Capture One, de la retouche de texte avec plusieurs onglets ouverts, de la retouche YouTube en arrière-plan et des applications Slack et Spotify. Cela ne semble pas être une mauvaise autonomie, bien sûr.

Et à propos de la charge, a une charge rapide pour les premiers 50% et nous pouvons utiliser l’un des deux USB-C pour charger l’appareil.

HP continue de gratter l’excellence avec le Spectre et j’espère qu’ils intégreront bientôt une puce ARM

À la fin, le HP Spectre x360 est une équipe très solvable qui se démarque par son design très, très premium, ainsi que pour un écran qui offre un bon contraste et une luminosité satisfaisante.

Je n’aime pas qu’elle ait une finition brillante, ce qui veut dire qu’au niveau des traces de doigts et des reflets -surtout-, mais pour voir du contenu dans des conditions optimales c’est une très bonne dalle.

La batterie vous permettra une journée de travail ou d’université Sans trop de soucis, j’aime le fait qu’il repose sur la recharge USB pour un déplacement facile et le clavier / touchpad m’a pleinement convaincu.

Le HP Spectre x360 de 2021 est un ordinateur portable convertible qui a de l’énergie pour la bureautique, permet un travail mobile grâce à sa batterie généreuse et possède une charnière qui permet de placer l’écran dans trois positions différentes.

Ça oui, Je pense que dans cette catégorie on devrait avoir un processeur plus puissant et une meilleure solution de dissipation car si on l’utilise avec un programme lourd quand on la tient comme une tablette, on remarque qu’elle est chaude.