HPCL et RACEnergy inaugurent la première station d’échange de batteries à Hyderabad

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) et RACEnergy ont inauguré la première station d’échange de batteries d’Hyderabad. Le projet pilote verra la mise en place de trois stations d’échange de batteries dans divers points de vente HPCL à des emplacements privilégiés de la ville en janvier 2022.

RACEnergy, une société d’infrastructure de véhicules électriques, a inauguré aujourd’hui sa première station d’échange de batteries à Hyderabad, avec Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL). Jayesh Ranjan – Secrétaire principal des départements Industries & Commerce (I&C) et Technologies de l’information (IT) du gouvernement de Telangana, et Gautham Maheswaran, CTO et co-fondateur de RACEnergy, ont inauguré la première station de la ville HITEC, en face d’IKEA.

Le pilote verra la mise en place de trois stations d’échange de batteries dans divers points de vente HPCL à des emplacements privilégiés de la ville en janvier 2022. Ce sera la première étape de la vision de RACEnergy de mettre en place un réseau d’infrastructures d’échange de batteries pour les deux et trois-roues électriques. .

S’exprimant à cette occasion, Gautham Maheswaran, CTO et cofondateur de RACEnergy, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être associés à HPCL, car ils continuent de faire des progrès audacieux dans le domaine de la mobilité électrique. Nous tenons également à les remercier de nous avoir permis de piloter nos stations d’échange de batteries dans leurs points de vente.

« Une infrastructure d’échange robuste est essentielle pour accélérer l’adoption des véhicules électriques, et le réseau de points de vente de HPCL nous permettra d’atteindre facilement tous les coins de l’État », a déclaré Arun Sreyas, PDG et cofondateur de RACEnergy.

Les stations d’échange de batteries et les batteries remplaçables fabriquées par RACEnergy offrent une solution bien intégrée et économique, dans laquelle les conducteurs peuvent simplement échanger leurs batteries déchargées avec des batteries chargées en 2 minutes, ce qui leur permet d’être sur la route plus longtemps.

Pour amener des véhicules à bord de sa plate-forme, RACEnergy fournit des kits de mise à niveau qui convertissent les pousse-pousse automatiques ICE existants en véhicules électriques compatibles avec son réseau d’échange. En associant ces deux technologies, RACEnergy peut offrir une expérience similaire de ravitaillement en carburant des véhicules ICE, mais à 50 % du coût d’exploitation et avec des coûts initiaux minimes.

