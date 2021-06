HPCL prévoit un pipeline de GPL de 215 km du port de Haldia à Panagarh

in

HPCL exploite actuellement 3 775 km de pipelines d’hydrocarbures à travers le pays.

L’entreprise publique Hindustan Petroleum (HPCL) prévoit de poser un pipeline de 215 km pour transporter du gaz de pétrole liquéfié (GPL) du port de Haldia à l’usine d’embouteillage de la société à Panagarh, dans le Bengale occidental. On estime que jusqu’à 1,06 million de tonnes par an (MTPA) de produit seront transportées par le pipeline d’ici l’exercice 26.

La demande de GPL de l’entreprise pour les marchés du Bengale occidental, du Bihar et du Jharkhand est satisfaite par des importations dans le terminal de Haldia, et le carburant est désormais transporté par route jusqu’aux usines d’embouteillage de HPCL. HPCL exploite actuellement 3 775 km de pipelines d’hydrocarbures à travers le pays.

Dans ses manifestations d’intérêt pour la pose du gazoduc au Conseil de réglementation du pétrole et du gaz naturel, HPCL a déclaré qu’elle souhaitait également conserver une disposition pour construire une ligne secondaire à l’avenir qui reliera la ligne proposée à l’usine de GPL Paharpur à Kolkata. Y compris l’extension de Paharpur, le volume total de produits acheminés par le pipeline peut atteindre 1,31 MTPA d’ici l’exercice 26, a déclaré HPCL.

Aux volumes actuels, la ligne proposée devrait remplacer 391 millions de tonnes-km de transport routier par an.

