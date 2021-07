Hpica | Jeux Olympiques : Beatriz Ferrer-Salat, dix-septième de la finale de dressage individuel

in

Beatriz Ferrer-Salat, sur ‘Elegance’, a terminé en dix-septième position lors de la finale de la compétition de dressage individuel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

La Catalane, 55 ans, et son cheval ‘Elegance’ ont réalisé samedi un score de 72 096 qui leur a permis d’accéder à la finale. Son score s’est amélioré à 77.532, mais il n’a pas pu passer l’avant-dernière place des dix-huit finalistes.

Ferrer-Salat a remporté l’argent par équipes et le bronze individuel aux Jeux d’Athènes 2004. À Tokyo, il a disputé ses cinquièmes Jeux après être tombé de cheval en janvier 2020 et avoir subi une double fracture, pubis et sacrum. Si la compétition n’avait pas été reportée, je n’aurais pas pu être là.

Les Amazons allemandes, qui mardi, ils ont remporté la compétition par équipe, ils ont également dominé dans la section individuelle et ont mis fin à la domination britannique des deux Jeux précédents. Jessica von Bredow-Werndl a été proclamée championne sur ‘TSF Dalera’ avec 91 732.

L’argent est allé à Isabell Werth, qui était déjà championne à Atlanta ’96 et l’argent à Ro, cette fois contre ‘Bella Rose 2’, avec 89.657, et la défenseure du titre, la Britannique Charlotte Dujardin, pesait sur ‘Gio’, avec 88.543.