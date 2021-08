Hpica | Jeux Olympiques : ils sacrifient le cheval ‘Jet Set’ après avoir subi une blessure grave dans le concours complet

in

Le cheval ‘Jet Set’, qui était monté par le Suisse Robin Godel, a dû être euthanasié après avoir été boiteux de la main avant droite pendant la visite sur le terrain pendant tout le concours d’équitation, ont rapporté les organisateurs.

L’équidé de 14 ans est resté boiteux lorsqu’il a sauté par-dessus l’obstacle 20 du parcours sur le tracé du circuit de Bosque del Mar. Il a reçu des soins vétérinaires dans la même zone. Il a été transféré dans une ambulance à cheval à la clinique de l’établissement, où les échographies ont révélé une déchirure irréparable des ligaments de la main droite, juste au-dessus du mamelon.

“Pour des raisons humanitaires et avec l’accord des propriétaires et du cavalier suisse, la décision a été prise de sacrifier le cheval”, précise un communiqué, dans lequel il est annoncé que, selon le règlement vétérinaire de la Fédération internationale, des prélèvements ont été prise et une autopsie sera pratiquée.