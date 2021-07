Hpica | Jeux Olympiques : Isabell Wert atteint la Lune

Dans le Parc équestre, vide, consommation endogène de ces Jeux olympiques, une femme heureuse sur le ring est déjà une légende des Jeux Olympiques. Isabelle Werth, 52 ans, la femme née le jour du premier alunissage, apprécie sa marche galactique particulière. “On ne se lasse pas de gagner”, dit-il.. “Et plus si ce sont des médailles d’or.” Gan Allemagne car c’est à dressage quelle Amérique au basket-ball.

Une différence de 29 ans entre ses première et sixième médailles

Werth a atteint un record sans précédent : remporter des médailles dans six Jeux différents avec une différence entre la première et la dernière des 29 années. son compatriote Birgit Fischer, totem du canoë, et le tireur hongrois Alandar Gerevitch ils sont aussi allés jusqu’à podium en six éditions, mais ils l’ont fait dans une fourchette entre 24 et 28. Le mérite du Magyar, avec le La Seconde Guerre mondiale entre les deux, c’est fabuleux. En plus d’être le Le seul à avoir enchaîné le titre de champion olympique six fois de suite dans le même événement.

La dressage, la fusion synchronisée entre le cavalier et l’échantillon, un tango à cheval changeant le cadran au goût du participant, adore Werth, une femme aux 11 médailles olympiques et un mythe équestre. “Avoir autant de médailles n’a pas d’importance pour moi, ce qui me comble, c’est de faire évoluer les chevaux”, dit-il.

‘Gigolo’, son premier cheval, est décédé en 2009 à l’âge de 26 ans

La cavalière a roulé tout au long de son voyage jusqu’à ‘Gigolo’, avec qui j’ai gagné trois médailles d’or et décédé en 2009 à l’âge de 26 ans; ‘Satchmo‘, le cheval à la vision floue, ‘Weihegold vieux’ Oui ‘Belle rose’, l’étal actuel de la ferme qui Werth Il possède à Rheinberg, un héritage familial, où de nombreux spécimens sont élevés et vendus. ‘Sorento’, le spécimen avec lequel l’espagnol José Antonio Garca Mena a participé à la brillante septième place de l’équipe espagnole, il appartenait à Werth, qui le lui a confié en raison de la confiance qui existe entre eux depuis que Cordoba a collaboré avec elle en 2013. ‘Le Saint’, en 2016.

Avoir autant de médailles m’importe peu, ce qui me comble c’est de faire évoluer les chevaux Isabell Werth (Cavalière allemande d’or en dressage)

Après avoir été utilisé comme avocate et membre du service marketing d’un de ses sponsors, la star du dressage a décidé que Je voulais vivre à la campagne et transformé la ferme familiale en une zone de formation spécialisée.

Dans sa biographie autorisée « Quatre jambes font bouger mon âme » l’amazone raconte que c’était ‘Gigolo’ le spécimen qui lui a appris à se connecter avec les chevaux. “C’est une terminaison nerveuse dont je ne connaissais pas l’existence dans mon corps. « Gigolo » était un maître de la communication très généreux. »

La femme qui chuchotait aux chevaux

Ce chimie avec les chevaux, “sans une bonne copie, vous n’avez rien à faire “, prévient-il, lui a valu un nom comme éleveur aussi important que celui de amazone, secteur dans lequel elle est désormais la présidente de tous les coureurs. Sa renommée est d’une telle dimension que en 2007, un jeu PC a été développé avec son nom.

C’est une terminaison nerveuse dont je ne connaissais pas l’existence dans mon corps auparavant, mais sans un bon spécimen, vous n’avez rien à faire. Isabell Wert (Cavalière allemande d’or en dressage)

“Je suis très heureux d’avoir répondu à toutes les attentes. Je suis très heureux et dirai que je suis prêt à boire un verre “a-t-il plaisanté hier à Tokyo. Avec plus de la demi-vie entre les anneaux olympiquesEn tant que famille développée, la vie semble beaucoup plus sereine. Et en regardant Paris 2024 où il mettra une marque qui semble impossible à battre pour l’éternité.