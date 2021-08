Hpica | Jeux Olympiques : la fille de Bruce Springsteen « désaccordée » à Tokyo

Jessica, la fille du célèbre chanteur Bruce Springsteen et de sa femme, Patti Scialfa, Ce mardi, elle a réalisé un rêve qu’elle avait depuis son enfance : participer aux Jeux Olympiques. La jeune femme, 29 ans et benjamine de l’équipe américaine, a fait ses débuts dans le concours de saut d’obstacles individuel. Le bonheur ne pouvait être complet puisque la fille du ‘Boss’ a terminé à la trente-sixième position et seuls ceux qui ont terminé dans les 30 premiers accèdent à la finale. La coupe non plus, juste pour une position, le coureur espagnol Eduardo lvarez.

Cependant, il ne dit pas adieu à son rêve olympique, car vendredi, il pourrait participer à nouveau, mais cette fois en qualification pour la compétition par équipe. Seuls trois coureurs peuvent concourir et Springsteen a beaucoup de concurrence pour le poste. McLain Ward, 45 ans, a remporté l’or par équipe à Athènes 2004 et Pékin 2008 ; Kent Farrington, 40 ans, a remporté l’argent par équipe à Ro 2016, et Laura Kraut, 55 ans, a remporté l’or par équipe à Beijing 2008. par équipe.

Ce mardi Jessica a concouru aux côtés de son étalon de 12 ans Don Juan van de Donkhoeve, qui a lancé un obstacle du premier doublé qui était une pénalité de 4 pour la jeune femme.

La deuxième fille de l’un des mythes de la musique cherchait depuis des années sa qualification pour les Jeux Olympiques. Dans celles de Londres 2012, elle était remplaçante et quatre ans plus tard, dans la Ro 2016, elle n’arrivait pas à figurer parmi les meilleures de son pays.

“Né pour sauter”

Sa passion pour l’équitation lui vient depuis son enfance. Déjà À l’âge de quatre ans, il a commencé à monter dans leur ranch familial du New Jersey. et où ils avaient déménagé de Californie. “Ma mère a toujours aimé les chevaux. Quand nous avons déménagé, elle a commencé à prendre des cours et j’ai eu envie de l’imiter et de faire de même”, avoue-t-elle.

Les chevaux l’ont aidée à combattre sa timidité lorsqu’elle était enfant. “Avec ma famille, j’étais ouvert, drôle et bruyant, mais pendant longtemps j’ai été maladroit et introverti avec les autres. J’avais des amis qui m’ont sorti de ma coquille. Rouler m’a aidé à prendre confiance en moi, car quand on travaille dur à quelque chose et vous voyez les résultats vous fait vous sentir bien dans votre peau. Et prendre soin d’un animal à un si jeune âge vous donne une responsabilité. Vous apprend la patience et la compréhension“, Il dit.

À l’âge de six ans, il a eu son premier poney et dans sa jeunesse, il a commencé à émerger et à remporter ses premiers tournois. En 2008, il remporte son premier concours hippique national. Et en 2011, il a participé pour la première fois au prestigieux Royal Windsor Horse Show et trois ans plus tard, il a remporté la Gold Cup des États-Unis.

En 2014, après BA en psychologie de l’Université DukeElle a décidé de se consacrer sérieusement à l’équitation et est actuellement classée 27e au classement mondial et la troisième meilleure de son pays.