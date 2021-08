Hpica | Jeux Olympiques : L’ennemi des chevaux olympiques : certains lutteurs de sumo

in

Les compétitions hippiques de la Jeux olympiques ils sont très différents des autres sports. En misant sur l’énorme importance des chevaux au cours des tests, de nouveaux facteurs sont ajoutés qui peuvent décider des résultats et qui ont à voir avec les animaux. Dans Tokyo 2020 une nouvel ennemi des chevaux et ce sont des figures de sumo.

Plus précisément, dans les compétitions de saut d’obstacles, ils ont introduit une représentation d’un lutteur de sumo dans l’un de leurs obstacles, et cela pourrait effrayer les chevaux. Selon NBC, le cavalier britannique Harry Charles Il a dit qu’un problème lié aux formes s’est produit lors de l’épreuve de classement. “J’ai vu quatre ou cinq chevaux avoir peur, vraiment”, a-t-il expliqué.

La difficulté se situe à la dixième position des 14 obstacles au total. Il est composé d’un lutteur de sumo, accroupi et d’une représentation réelle. Les chevaux s’éloignent quand ils le voient. Harry Charles Il a dit que c’était un “choc” de le rencontrer: “Quand tu t’approches, tu vois les fesses d’un gros gars.”

Quand tu t’approches, tu vois le cul d’un gros Harry Charles, cavalier britannique

Et non seulement le coureur de l’équipe de Grande Bretagne. Il a également souligné Nounours vlock, D’Israël. “C’est réaliste. Cela ressemble à une personne et c’est un peu effrayant. Les chevaux ne veulent pas voir un gars à côté d’un saut qui est prêt à se battre contre vous”, a-t-il déclaré.

Quant à savoir s’il y a eu des athlètes directement touchés, il n’y a pas eu de “plaintes”, mais il y a eu des événements qui peuvent être liés. Par exemple, l’un des noms les plus en vue des compétitions équestres dans la capitale du soleil levant, Jessica Springsteen, a été touché après la clôture sur le thème du sumo. La fille de “Chef« Il a passé cette difficulté, mais son cheval, Don Juan, j’aurais des problèmes plus tard sur une balustrade.