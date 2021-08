Hpica | Jeux Olympiques : Lorenzo del Pozo, le kiné qui s’est occupé des chevaux

Comme les six joueurs du équipe espagnole de football, Lorenzo del Pozo a fait le double cet été en participant au Eurocoupe du football et dans le Jeux olympiques. Intégré à l’équipe de Luis Enrique En tant que recycleur de l’équipe absolue, ce physiothérapeute asturien a changé de patients pendant quelques jours. Rien ne serait particulièrement frappant si ce n’était le fait qu’il a changé les muscles de la Adama Traor, Morata, Pedro et compagnie pour ceux du cheval de l’amazone Ivonne losos, de l’équipe olympique de hpica de République dominicaine et l’animal qu’il a monté pendant la Jeux de Tokyo 2020 le chilien Virginie Yarur.

Habitué à s’occuper des chevaux pour en avoir été entouré toute sa vie, la vérité est que Du puits décidé de faire le pas du football au monde équin après avoir fait partie du corps technique de la Sportif qui s’élevait à Première avec Abélard sur le banc. Kinésithérapeute de profession, le fait que plusieurs vétérinaires lui aient demandé des conseils sur la façon de traiter leurs animaux lui a ouvert les yeux pour changer sa vie professionnelle. Il a fait un diplôme de troisième cycle et le travail s’est multiplié.

Bien qu’évidemment la grande différence entre s’occuper des gens et s’occuper des chevaux soit la taille des muscles, Laurent reconnaît : « Ils sont meilleurs que les humains en général. L’essentiel est qu’ils soient énormes. Un traitement est plus fatiguant, mais il repose plus sur le fait d’avoir un bon feeling avec un cheval que sur l’imposition de quelque chose. Après tout, la même chose que avec Un footballeur. Vous n’obtenez rien de mal. C’est basé sur le convaincre avec votre façon de parler, avec votre attitude posturale. Ils savent parfaitement que je vais leur mettre des ondes de choc, une fréquence radio et apprendre à se faire plaisir », dit-il. Laurent.

Les chevaux le cherchent

Dans un monde qui a encore beaucoup à explorer, la vérité est que Laurent il est un pionnier lorsqu’il s’agit de mettre en forme des animaux qui souffrent des mêmes blessures que les joueurs que les athlètes. “Le tissu musculaire est exactement le même, le tissu tendineux ou ligamentaire, la structure est la même et la peau du cheval est plus fine, ils ont plus d’eau que nous. Dans les traitements de physiothérapie ils sont plus réceptifs que nous, les doses que nous mettons dans les appareils aux techniques complémentaires ils le sont moins que chez l’homme car ils sont plus réceptifs. La différence est biomécanique. Mais ils ont les mêmes, déchirures, tendinopathies ou contractures », révèle un Laurent qui reconnaît en riant qu’il est possible que Adama Traor peut tirer plus qu’un cheval dans certains exercices.

As, Laurent prépare ces animaux à la compétition comme on peut avec des internationaux de Le rouge. Ils font des séries, des pentes et même leur lactate est mesuré pour les mettre au tonus physique approprié.

Comme il ne pouvait en être autrement, avec les chevaux, même le moindre détail est soigné et tout est fait pour le bien-être de l’animal. Compte tenu des conditions de Tokyo, Lorenzo explique que “nous sommes allés à l’entraînement à 5h30 du matin et puis nous avons fait la séance suivante tard, à sept ou huit heures de l’après-midi. Le monde du cheval est dur dans ce sens et nous devons prioriser les conditions de la santé du cheval. Tokyo On ne peut pas s’entraîner pendant quelques heures, en effet, de 12 à 3 heures il est interdit de s’entraîner avec des chevaux, ils ont été très prudents. Ils ont aussi quelques refroidissement, de enfriamiento, donde tienen agua fra, aspersores de vapor de agua para enfriarlos, hay unos comisarios con cmaras termogrficas para controlarlos en los entrenos y las competiciones, se vigila que el caballo no llegue a 41 grados y si llega te hacen sacarlo y meterlo dans le magasin. Le bien-être des chevaux est surveillé de près, vous voyez ce qui se passe au tennis, il faut donc prendre grand soin des chevaux, ils donnent tout et ne s’arrêtent pas. Ils peuvent avoir des répercussions sortantes importantes. »

De cette façon, conscient que les émotions du football ne sont pas données par d’autres sports, la vérité est que Laurent Il est devenu l’un des spécialistes dans un domaine qui grandit chaque jour dans un sport avec tant d’activité.