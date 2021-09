HPSC HCS 2021 le 12 septembre ; trucs et astuces pour réussir les préliminaires

Les préliminaires des examens de la fonction publique de l’Haryana 2021 auront lieu le 12 septembre

La Commission de la fonction publique de l’Haryana (HPSC) organisera les préliminaires des services publics de l’Haryana 2021 le 12 septembre 2021 en deux équipes, l’une à partir de 10 heures et l’autre à 15 heures, chacune d’une durée de deux heures. Les cartes d’admission pour HPSC 2021 tomberont bientôt sur hpsc.gov.in et il est temps pour la révision finale de la préparation des préliminaires.

Pour HPSC HC 2021, les notes préliminaires et principales seront prises en compte et, par conséquent, les préliminaires ne doivent pas être pris à la légère, car l’obtention de notes plus élevées ici les conduira à l’évaluation finale. Voici quelques trucs et astuces organisés pour aider les candidats à réussir facilement les préliminaires.

Tous les sujets indicatifs et le programme prescrits pour les services publics de l’Haryana e afin que les candidats ne manquent pas les bonnes notes donnant des sujets demandés à l’examen. Les sujets d’étude générale tels que la géographie du monde ou la géographie indienne, la science générale, la politique et l’économie indiennes, l’examen du mouvement national indien doivent être couverts de manière approfondie. De plus, les sujets du test d’aptitude tels que la compréhension de la lecture, la prise de décision et la résolution de problèmes, le raisonnement logique et la capacité analytique doivent être axés sur.

Les candidats doivent renforcer leur connaissance des informations factuelles pour obtenir un score élevé dans les sections d’études générales. Un certain temps devrait être consacré à cette section pour améliorer leurs connaissances. La section comprendra une grande variété de données factuelles pour se souvenir des dates, des mouvements, des noms d’événements, etc. Au lieu de cela, ils doivent prendre de courtes notes d’informations importantes, réviser et revoir les points avant les préliminaires afin qu’ils aient les informations sur le bout des doigts. et ne vous trompez pas sur plusieurs options.

Il est tout aussi important de résoudre les questions de l’année précédente et, si possible, de résoudre les questions de la fonction publique pour les États voisins peut s’avérer utile. Les examens de la fonction publique au niveau de l’État couvrent des sujets similaires à UPSC, la résolution de ces documents aide donc à mieux comprendre le programme, notamment en couvrant des sujets importants et en comprenant le type de questions qui peuvent être posées et le niveau de difficulté moyen.

Les sections CAST auront des questions de mathématiques et d’anglais. Notez les formules importantes, les théorèmes et pratiquez leur mise en œuvre. Utilisez-les pour résoudre les tests simulés HPSC HCS et des exemples de papiers et résolvez les questions de l’année précédente pour évaluer leur efficacité à résoudre correctement les problèmes de raisonnement et d’analyse.

Prenez l’habitude de lire quotidiennement les journaux anglais pour rester au courant des événements importants dans divers secteurs afin d’améliorer les connaissances factuelles. Cela améliorera également les compétences linguistiques et de vocabulaire importantes pour la partie CSAT et la résolution des questions de compréhension de la lecture.

Apprenez les compétences en gestion du temps. Les aspirants à la fonction publique UPSC et au niveau de l’État doivent savoir combien de temps ils doivent déployer dans quelle section ou dans quel sujet pour les préparatifs. Des compétences en gestion du temps avec de la pratique, du travail acharné et de la cohérence vous aideront à réussir les examens HPSC HCS 2021 Prelims.

