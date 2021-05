HR 1, la loi pour le peuple: comment peut-elle être adoptée par le Sénat?

Les démocrates du Congrès ont déclaré que le For the People Act était leur projet de loi sur le droit de vote, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, affirmant que «l’échec n’est pas une option».

Mais que faire si le projet de loi incontournable ne peut pas être adopté?

C’est le dilemme auquel les chefs de parti pourraient être contraints de faire face bientôt, alors qu’ils tentent de faire passer le projet de loi, qui a été adopté à la Chambre en mars, par le Sénat. Les démocrates de la chambre haute prévoient de se réunir jeudi pour discuter de la stratégie autour du projet de loi.

Le projet de loi de près de 800 pages (souvent désigné par «HR 1» ou «S 1», sa numérotation dans chaque chambre) remanierait la politique électorale aux États-Unis, établissant des normes nationales visant à faciliter le vote d’un plus grand nombre de personnes, interdisant le gerrymandering partisan et suralimentant le pouvoir des petits dons aux candidats fédéraux, parmi de nombreuses autres dispositions.

Le Parti républicain devenant de plus en plus hostile à l’idée de respecter les résultats des élections (comme le montre la purge de la républicaine Liz Cheney de la direction du GOP de la Chambre), les démocrates soutiennent que quelque chose doit être fait pour protéger la démocratie américaine. Plus précisément, le For the People Act contrebalancerait de nombreuses restrictions de vote adoptées par les républicains au niveau de l’État et tenterait de prévenir un nouveau cycle de gerrymandering partisan dans les États contrôlés par le GOP.

Le projet de loi contient de nombreuses dispositions qui sondent bien, mais il se heurte à de formidables obstacles au passage au Sénat – de l’obstruction aux critiques du sénateur Joe Manchin (D-WV) en passant par les craintes plus calmes des autres démocrates. Il ne semble pas actuellement que les démocrates aient une stratégie plausible pour surmonter ces obstacles.

Schumer a indiqué que sa première étape consistera à essayer d’unir les 50 démocrates du Sénat autour du projet de loi, plutôt que de se précipiter vers l’examen d’un changement de règles visant à le faire passer l’obstruction systématique. Cela impliquerait de gagner Manchin. Mais même s’il y parvient, il devra également convaincre Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) et d’autres modérés de changer les règles du Sénat. Ce ne sera pas facile.

Quatre obstacles aux chances de réussite du For the People Act

Le premier problème de la loi pour le peuple est, bien entendu, l’obstruction législative. Selon les règles actuelles du Sénat, ce projet de loi prendrait 60 voix pour avancer au-delà d’un certain flibustier du GOP. Les démocrates n’ont que 50 sièges au Sénat, ils auraient donc besoin de gagner plus de 10 républicains. Cela ne se produit pas – les républicains du Congrès se sont uniformément opposés au projet de loi, estimant que cela nuirait aux chances de leur parti de remporter les élections. Donc, pour qu’il adopte quelque chose comme sa forme actuelle, une modification des règles du Sénat serait nécessaire. Les démocrates pourraient théoriquement imposer un changement de règles avec leurs seuls votes, soit pour abolir complètement l’obstruction systématique, soit pour lui créer une nouvelle exemption spéciale pour les projets de loi sur le droit de vote.

Le deuxième problème, alors, est que les démocrates modérés ne veulent tout simplement pas changer les règles du Sénat pour affaiblir l’obstruction systématique. Les sens. Manchin et Sinema ont été les opposants les plus francs à un changement de règles – Manchin m’a dit le mois dernier que «si nous nous débarrassions de l’obstruction systématique, nous perdrions le but de cette démocratie». Un nombre inconnu d’autres démocrates modérés sympathisent avec ce point de vue. Ils n’ont donc pas le droit de voter pour un changement de règles pour le moment.

Le troisième problème est que, même si les démocrates alignaient les votes pour abolir d’une manière ou d’une autre l’obstruction systématique, Manchin a déclaré qu’il était enclin à s’opposer à tout effort de la ligne du parti pour réviser le vote dans le pays. “Comment diable pourriez-vous, avec la tension que nous avons en ce moment, permettre à un projet de loi de vote de restructurer le vote de l’Amérique sur une ligne partisane?” »a-t-il demandé, arguant qu’une telle décision alimenterait davantage« d’anarchie »comme celle qui s’est produite au Capitole le 6 janvier. Si Manchin tient fermement à ce sujet, le For the People Act est essentiellement mort.

Ensuite, il y a un quatrième problème – que d’autres démocrates du Congrès ont discrètement des doutes sur certains aspects de la loi pour le peuple, comme je l’ai écrit en avril. Le parti a une quasi-unanimité autour du projet de loi en public, avec tous les démocrates de la Chambre sauf un votant pour lui, et tous les démocrates du Sénat à l’exception de Manchin le coparrainent. Mais certains membres du Congressional Black Caucus ne sont pas ravis à ce sujet (craignant que ses réformes de redécoupage dilueraient principalement les districts noirs), et les sénateurs modérés ont également des doutes.

Donc, il n’y en a vraiment qu’un, même à distance plausible la façon dont la loi pour le peuple peut devenir loi: les 50 sénateurs démocrates, y compris Mandchin, doivent être unis pour soutenir non seulement le projet de loi lui-même (ce qui signifie que le projet de loi doit changer ou que les résistants doivent céder) mais aussi d’un Sénat changement de règles qui permettrait au projet de loi d’être adopté à la majorité simple et d’échapper à l’obstruction systématique.

Les militants disent qu’ils vont se battre pour essayer de faire en sorte que cela se produise, avec Ezra Levin du groupe progressiste Indivisible disant à NBC News: «Nous sommes à un point d’inflexion dans l’histoire américaine. Dans un sens, il y a une ploutocratie blanche inspirée de Trump, et dans l’autre, une démocratie représentative. Mais on ne sait pas si ces militants ont un effet de levier pour traiter avec Mandchin, qui est le dernier démocrate debout dans un État que Trump a remporté par une marge de près de 39 points en 2020.

Les progressistes espèrent que quelqu’un – que ce soit Schumer, le président Joe Biden ou quelqu’un d’autre – pourra trouver comment faire bouger Manchin. En fin de compte, cependant, la décision reviendra à lui. Et quand je lui ai posé des questions sur l’obstruction systématique, il a dit que son récent éditorial déclarant qu’il n’y avait «aucune circonstance» dans laquelle il voterait pour affaiblir ou éliminer cela signifie ce qu’il dit. «Si vous voulez en discuter pendant deux ans», m’a-t-il dit, «alors vous allez perdre beaucoup de votre énergie et de votre temps.»

S’il tient bon, cela met les dirigeants démocrates dans une position assez délicate. Ils ont insisté auprès de leur base sur le fait que l’adoption de ce projet de loi est essentielle pour préserver la démocratie américaine – mais ils ne sont peut-être pas en mesure de le faire.