HR 40, un projet de loi sur l’étude des réparations, obtient un vote à la Chambre depuis 30 ans

Le comité judiciaire de la Chambre se prépare à un vote sur les réparations qui se préparent depuis 32 ans.

Mercredi, le comité marquera et votera sur HR 40 – un projet de loi parrainé par la représentante Sheila Jackson Lee (D-TX) qui créerait une commission fédérale de 13 personnes pour étudier l’esclavage américain, ses effets et ce que le gouvernement pourrait faire pour atténuer ces effets. Une fois son étude achevée, la commission serait tenue de formuler des recommandations sur d’éventuelles «formes de réhabilitation ou de restitution» – essentiellement des réparations – au Congrès.

Les réparations, généralement interprétées comme une compensation financière aux descendants de personnes asservies, ont historiquement reçu peu de soutien. Selon un sondage du Washington Post / ABC News de juillet 2020, les réparations ne sont pas massivement soutenues par les démocrates: 53% des démocrates les approuvent. Et il n’y a presque aucun soutien pour les réparations – seulement 6 pour cent – dans le GOP.

En règle générale, les critiques (y compris de nombreux législateurs du GOP) ont fait valoir que les réparations étaient d’un coût prohibitif, l’économiste de l’Université Duke William Darity Jr. et la fondatrice d’Artefactual Kirsten Mullen estimant qu’elles coûteraient au gouvernement fédéral entre 10 et 12 billions de dollars. D’autres opposants affirment qu’ils forceraient les Américains sans histoire de bénéficier de l’esclavage à payer pour les crimes moraux d’autrui.

Les partisans soutiennent que le gouvernement fédéral serait capable de faire un paiement aussi important, et disent que ce dernier point de vue ignore les avantages créés par la richesse générationnelle et les effets négatifs du racisme systémique actuel qui a ses racines dans l’esclavage. Plus précisément, les défenseurs de HR 40 promeuvent l’idée des réparations en tant qu’outil important, non seulement pour finalement expier les maux moraux de l’esclavage, mais aussi pour combler les écarts actuels entre les Blancs et les Noirs américains dans des domaines comme la richesse et l’accession à la propriété.

Par exemple, la famille blanche moyenne est plus de 10 fois plus riche qu’une famille noire moyenne, et les diplômés blancs non universitaires ont plus de richesse que les diplômés universitaires noirs, selon un rapport d’avril 2020 de la Brookings Institution sur la nécessité de réparations. Comme l’a expliqué l’Economic Policy Institute, il existe un écart similaire entre les salaires des travailleurs noirs et blancs, ce qui rend extrêmement difficile pour les travailleurs seuls de combler cet écart de richesse.

Certains experts en politiques et législateurs considèrent les réparations comme un moyen efficace de contourner ce problème – et le font depuis un certain temps. La première version de HR 40 a été introduite pour la première fois à la Chambre par le représentant John Conyers (D-MI) en 1989, avant même la naissance du plus jeune membre actuel de la Chambre. Le vétéran de la guerre de Corée et icône des droits civiques a remis sa proposition en considération chaque année jusqu’à sa retraite en 2017.

Maintenant, Lee mène la charge pour le faire passer par le Congrès. Il devrait faire face à l’opposition républicaine en commission et – étant donné que tous les membres de la mince majorité démocrate à la Chambre ne soutiennent pas l’idée de réparations – il n’est pas certain que le projet de loi soit voté. Si un vote au sol réussit, les démocrates du Sénat semblent peu susceptibles de trouver les 10 votes républicains dont ils auraient besoin pour l’adopter au Sénat, étant donné que les dirigeants du GOP comme le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ont été ouverts à leur opposition aux réparations dans le passé. .

Pourtant, le fait que HR 40 recevra un vote du comité pour la première fois de son histoire est le reflet de la façon dont les attitudes à l’égard des réparations, et de la justice raciale en général, évoluent.

En 1999, seulement 19% des Américains dans un sondage ABC News approuvaient une compensation pour les Noirs américains. Le sondage de juillet 2020 du Washington Post / ABC News a montré que 31% des répondants soutiennent désormais les réparations. Alors que des manifestations mondiales pour les droits civiques ont éclaté après le meurtre de George Floyd, la question a suscité un regain d’intérêt – et elle est devenue un sujet de débat lors de la course à la présidentielle de 2020, la plate-forme électorale du président Joe Biden comprenant la création d’une commission chargée d’étudier les réparations.

Cet intérêt a été maintenu. Et maintenant, après plus de trois décennies passées à languir à la Chambre, HR 40 obtiendra un vote en comité.

En bref, que contient HR 40, le projet de loi de la Chambre pour étudier les réparations

S’il est adopté, HR 40 établirait une «Commission pour étudier et développer des propositions de réparation pour les Afro-Américains», composée de 13 membres, dont trois choisis par le président, trois par le président de la Chambre, un par le président pro tempore de le Sénat, et six autres par de «grands» groupes de défense des droits civiques «qui ont toujours défendu la cause de la justice réparatrice».

La commission serait chargée de déterminer la culpabilité institutionnelle contre les anciens esclaves africains et leurs descendants américains dans les secteurs public et privé. Il serait également nécessaire de se demander comment des pratiques telles que la redlining, les écarts de financement de l’éducation et les pratiques financières prédatrices – parallèlement à l’esclavage – ont exacerbé les opportunités raciales et les écarts de richesse.

À la fin de leurs travaux, la commission ferait ensuite rapport sur les «remèdes appropriés» au Congrès, sur la base de ses conclusions sur l’esclavage institutionnel et le racisme.

Lee, le parrain du projet de loi, a déclaré au New York Times qu’elle le voyait comme un pas en avant dans la lutte contre le passé problématique et raciste de l’Amérique.

“Nous pensons que ce sera un nettoyage pour cette nation, et nous pensons que ce sera un pas en avant pour l’Amérique de nous voir débattre de cette question sur le parquet de la Chambre”, a déclaré Lee.

HR 40 espère clarifier le débat sur la question de savoir si les réparations sont une bonne idée

Les notions idéologiques contre les réparations sont toujours la norme. Alors que HR 40 se présentait à une audience du comité en 2019, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), a déclaré qu’il s’opposait aux réparations car «aucun de nous vivant actuellement n’est responsable» de l’esclavage. Il a ajouté que la législation historique sur les droits civils dans les années 1960 et l’élection du président Barack Obama étaient des exemples de la lutte des États-Unis face à leur «péché originel d’esclavage».

C’est là que la plupart des Américains semblent être sur la question. Soixante-trois pour cent des Américains s’opposent aux réparations, dont 93% des républicains, selon le sondage Post / ABC. Ce n’est pas populaire.

Mais de nombreux partisans des réparations, et des législateurs comme Lee, ont fait valoir que les réparations consistent moins à corriger un tort passé, qu’à nier l’effet du passé sur le présent. Ils lient l’exclusion des Noirs du projet de loi GI, et les manières racistes de la construction du réseau routier ont brisé les communautés noires, les problèmes actuels, y compris l’utilisation de la caution en espèces et les services de police étant extrêmement concentrés dans les zones à majorité minoritaire. L’argument est qu’en compensant la population noire pour une longue histoire de politique gouvernementale d’exclusion, elle peut gagner de meilleures bases en matière de logement, d’éducation et de financement pour avoir pleinement accès aux opportunités.

Il est important de noter que HR 40 n’instituerait pas de réparations – et que même si une commission devait les recommander, le gouvernement fédéral pourrait ne pas donner suite à cette recommandation. Mais ses partisans y voient un premier pas dans la bonne direction.

«Les injustices séculaires de l’esclavage et de son héritage, qui alimentent la persistance de l’inégalité raciale aujourd’hui, restent largement inexpliquées», a déclaré l’avocat de Human Rights Watch Dreisen Heath dans un communiqué de presse. «Alors que les États, les villes et d’autres institutions poursuivent leurs calculs, le Congrès devrait se mobiliser pour diriger la nation dans la comptabilité et l’expiation de l’impact continu de l’esclavage. Le vote en commission sur HR 40 est une étape cruciale dans cette direction. »

Certains défenseurs des réparations – y compris William Darity Jr. de l’Université Duke – ont demandé que HR 40 soit affiné davantage afin qu’il puisse constituer un pas plus important vers les réparations. Darity a déclaré au Washington Post que le projet de loi devrait spécifier exactement qui serait éligible à d’éventuelles réparations et devrait inclure la création d’un plan pour réduire l’écart de richesse raciale.

«À moins que le processus de balisage n’entraîne une révision majeure du projet de loi, il ne propulsera pas notre nation vers de véritables réparations», a déclaré Darity au Post.

Pour le moment, Biden n’a pas présenté de vision supplémentaire pour les réparations au-delà de ce qui était dans sa plate-forme; cependant, Lee a déclaré que HR 40 avait un allié au sein du président. Après que les dirigeants du Congressional Black Caucus ont rencontré Biden mardi, Lee a déclaré aux journalistes que Biden avait indiqué son soutien à HR 40 et à son étude sur les réparations.

“Nous avons entendu non seulement le président, mais aussi la Maison Blanche et son équipe, dire qu’il était attaché à ce concept”, a déclaré Lee. «Nous en sommes reconnaissants car nous faisons maintenant quelque chose d’historiquement demain qui n’a jamais été fait.»

Dans l’ensemble, il est clair qu’il reste – et restera – de nombreux débats sur la question de savoir si les réparations sont une bonne idée, à la fois en ce qui concerne leur vertu morale et leur mise en œuvre. HR 40 vise à changer cela, en armant les législateurs avec des données exploitables et des recherches sur les causes directes des écarts historiques d’opportunités raciales et leurs impacts sur la société d’aujourd’hui.