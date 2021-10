Hradecka et Bouzkova ont battu les joueuses de tennis Kalashnikova et Kato et seront en demi-finale du tournoi WTA 500 à Moscou

20/10/2021

Le 21/10/2021 à 01:15 CEST

joueurs tchèques Lucie hradecka et Marie Bouzkova, le numéro 32 de la WTA et le numéro 35 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale du tournoi WTA 500 de Moscou en une heure et onze minutes pour 6-4 et 6-2 au joueur géorgien Oksana Kalachnikova, numéro 82 de la WTA et la joueuse de tennis japonaise Miyu kato, numéro 88 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en demi-finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

Les statistiques montrent que Hradecka et Bouzkova, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 5 fois à leurs adversaires, tandis que la paire vaincue, de son côté, l’a réussi 2 fois. De même, au premier service, Hradecka et Bouzkova ont eu 69% d’efficacité et ont obtenu 65% des points de service, tandis que leurs adversaires ont réalisé un premier service de 72%, réussissant à remporter 46% des points de service. Pour conclure, dans la section des pénalités, les joueurs classés ont commis 5 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante en ont commis 2.

Lors des demi-finales, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match entre Alexandra Panova et Viktoria Kuzmova contre Jelena Ostapenko et Katerina siniakova.

Ce championnat se déroule en Moscou du 18 au 24 octobre sur terrain dur couvert. Dans cette compétition, un total de 16 couples s’affrontent.